Gli studi medici aperti da Capodanno alla Befana: tutti gli indirizzi

Genova. Giovedì 1, sabato 3, domenica 4 e martedì 6 gennaio 2026 alcuni studi medici cittadini saranno aperti per far fronte ai possibili picchi di accesso ai pronto soccorso legati a malesseri e influenza nelle feste natalizie.

L’iniziativa di Asl3 legata alle aperture straordinarie degli studi medici nel fine settimana è partita il ponte dell’Immacolata. L’offerta è aperta a tutti i cittadini dell’area metropolitana, che possono rivolgersi ai medici che compaiono a questo link anche se diversi dal proprio medico di medicina generale.

Studi medici aperti nelle feste, come si accede

L’accesso è diretto, senza necessità di prenotazione, negli orari indicati. Il calendario copre tutti i distretti sociosanitari di Asl 3 da ponente a levante.

Sono inoltre aperti l’ambulatorio di prima accoglienza (codici a bassa complessità) presso l’Ospedale Gallino, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 in accesso diretto e il servizio di urgenza odontoiatrica in accesso diretto e senza impegnativa al Palazzo della Salute di Fiumara. L’ambulatorio è aperto il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle ore 8 alle ore 12.30 (ultimo accesso ore 12.00).

Gli studi medici aperti da Capodanno alla Befana

Giovedì 1 gennaio 2026

DSS 8

8.00 – 12.00 dott. Vittorio Guida, Casa della Comunità Voltri – Piazza Odicini 4 Genova Voltri

dott. Vittorio Guida, Casa della Comunità Voltri – Piazza Odicini 4 Genova Voltri 14.00 – 17.00 dott. Vittorio Guida, Casa della Comunità Voltri – Piazza Odicini 4 Genova Voltri

DSS 9

8.00 – 12.00 dott.ssa Michela Olivero, Via G. D. Cassini 11R Sampierdarena

DSS 10

8.00 – 12.00 dott. Paolo Picco, Via Giacomo Poirè 13, Sant’Olcese

14.00 – 17.00 dott.ssa Irene Bruzzone, Via Dellepiane 27 Ronco Scrivia

DSS 11

8.00 – 12.00 dott.ssa Caterina Capurro, Via Polleri 55R Genova

dott.ssa Caterina Capurro, Via Polleri 55R Genova 14.00 – 17.00 dott.ssa Agnese Braggio, Via Corsica 5/1 Genova

DSS 12

8.00 – 12.00 dott.ssa Laura Turco, Via Fereggiano 23/5 Genova

14.00 – 17.00 dott.ssa Beatrice Siciliano, Via Fereggiano 47/1 Genova



DSS 13

8.00 – 12.00 dott. Alireza Mokhtari, Piazza Matteotti 9/1 Recco

14.00 – 17.00 dott. Alireza Mokhtari, Piazza Matteotti 9/1 Recco

Sabato 3 gennaio 2026

DSS 8

8.00 – 12.00 dott. Luca Properzi, Via Guala 12/1 Genova Voltri

dott. Luca Properzi, Via Guala 12/1 Genova Voltri 14.00 – 17.00 Elena Gaggero, Casa della Comunità Voltri – Piazza Odicini 4 Genova Voltri

DSS 9

8.00 – 12.00 dott.ssa Michela Olivero, Via G. D. Cassini 11R Sampierdarena



14.00 – 17.00 dott. Ubaldo Roccatagliata, Via Ciro Menotti 19/1 Sestri Ponente



DSS 10

8.00 – 12.00 dott. Paolo Picco, Via Giacomo Poirè 13, Sant’Olcese

dott. Paolo Picco, Via Giacomo Poirè 13, Sant’Olcese 14.00 – 17.00 dott. Domenico Tacchella, Via Pasquale Pastorino 4/3 Genova

DSS 11

8.00 – 12.00 dott. Matteo Donato, via Giovanni Amendola 8/12 R Genova

dott. Matteo Donato, via Giovanni Amendola 8/12 R Genova 14.00 – 17.00 dott.ssa Silvia Lagasco, C.so Magenta 35/2 Scala D Genova



DSS 12

8.00 – 12.00 dott. Domenico Iannopollo, Piazzale Parenzo 3/2 Genova

dott. Domenico Iannopollo, Piazzale Parenzo 3/2 Genova 14.00 – 17.00 dott.ssa Sonia Lucignoli Krakamp, Via Struppa 5/A Genova

DSS 13

8.00 – 12.00 dott. Francesco Olivari, Via Aurelia 209 Camogli

dott. Francesco Olivari, Via Aurelia 209 Camogli 14.00 – 17.00 dott. Ruggero Filimbaia, Corso Europa 1130 Cancello Genova



Domenica 4 gennaio 2026

DSS 8

8.00 – 12.00 dott. Luca Properzi, Via Guala 12/1 Genova Voltri

dott. Luca Properzi, Via Guala 12/1 Genova Voltri 14.00 – 17.00 dott. Luca Properzi, Via Guala 12/1 Genova Voltri

DSS 9

8.00 – 12.00 dott.ssa Luisa Masi, Via Carlo Rolando 8/1 Sampierdarena

dott.ssa Luisa Masi, Via Carlo Rolando 8/1 Sampierdarena 14.00 – 17.00 dott.ssa Luisa Masi, Via Carlo Rolando 8/1 Sampierdarena

DSS 10

8.00 – 12.00 dott. Paolo Picco, Via Giacomo Poirè 13, Sant’Olcese

dott. Paolo Picco, Via Giacomo Poirè 13, Sant’Olcese 14.00 – 17.00 dott. Domenico Tacchella, Via Pasquale Pastorino 4/3 Genova

DSS 11

8.00 – 12.00 dott. Matteo Donato, via Giovanni Amendola 8/12 R Genova

dott. Matteo Donato, via Giovanni Amendola 8/12 R Genova 14.00 – 17.00 dott.ssa Flavia Cardamone, Via Fossatello 4 1/2 Studio Medici Genova

DSS 12

8.00 – 12.00 dott.ssa Sonia Lucignoli Krakamp, Via Struppa 5/A Genova

dott.ssa Sonia Lucignoli Krakamp, Via Struppa 5/A Genova 14.00 – 17.00 dott.ssa Greta Giacomelli, Via Daneo 93R Genova

DSS 13

8.00 – 12.00 dott. Francesco Olivari, Via Aurelia 209 Camogli

dott. Francesco Olivari, Via Aurelia 209 Camogli 14.00 – 17.00 dott. Ruggero Filimbaia, Corso Europa 1130 Cancello Genova

Martedì 6 gennaio 2026

DSS 8

8.00 – 12.00 dott.ssa Debora Preti, Via Sauli Pallavicino 40/4 Arenzano

dott.ssa Debora Preti, Via Sauli Pallavicino 40/4 Arenzano 14.00 – 17.00 dott.ssa Debora Preti, Via Sauli Pallavicino 40/4 Arenzano

DSS 9

8.00 – 12.00 dott. Gianluca Nattero, Via Ala 9 Sestri Ponente

dott. Gianluca Nattero, Via Ala 9 Sestri Ponente 14.00 – 17.00 dott.ssa Elena Gaggero, Via Borzoli 13 Sestri Ponente

DSS 10

8.00 – 12.00 dott.ssa Rossana Olsen, Via Dellepiane 27 Ronco Scrivia

dott.ssa Rossana Olsen, Via Dellepiane 27 Ronco Scrivia 14.00 – 17.00 dott. Paolo Picco, Via Giacomo Poirè 13, Sant’Olcese

DSS 11

8.00 – 12.00 dott. Matteo Donato, Via Giovanni Amendola 8/12 R Genova

dott. Matteo Donato, Via Giovanni Amendola 8/12 R Genova 14.00 – 17.00 dott.ssa Flavia Cardamone, Via Fossatello 4 1/2 Studio Medici Genova

DSS 12

8.00 – 12.00 dott.ssa Beatrice Siciliano, Via Fereggiano 47/1 Genova

dott.ssa Beatrice Siciliano, Via Fereggiano 47/1 Genova 14.00 – 17.00 dott. Domenico Iannopollo, Piazzale Parenzo 3/2 Genova

DSS 13