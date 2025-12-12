Studi medici straordinari e ambulatori Asl3 aperti nel week end sabato 13 e domenica 14 dicembre

Genova. Sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025 aperture straordinarie di studi medici. Disponibili anche il servizio di urgenza odontoiatrica presso il Palazzo della Salute di Fiumara e l’Ambulatorio di prima accoglienza (codici a bassa complessità) a Pontedecimo

Prosegue anche per questo fine settimana l’iniziativa Asl3 di aperture straordinarie di studi medici nel fine settimana. L’iniziativa, che ha preso il via durante il ponte dell’Immacolata, si pone come obiettivo di rendere disponibile un supporto straordinario nel periodo delle festività. L’offerta è aperta a tutti i cittadini dell’area metropolitana, che possono rivolgersi ai Medici che compaiono nell’elenco di seguito riportato, anche se diversi dal proprio Medico di Medicina Generale.

L’accesso è diretto, senza necessità di prenotazione, negli orari indicati. Il calendario copre tutti i Distretti sociosanitari di Asl3 da ponente a levante.

STUDI MEDICI STRAORDINARI

Sabato 13 dicembre 2025

DSS 8

8.00 – 12.00 dott.ssa Elena Mora, Via Sauli Pallavicino 13/2 Arenzano

14.00 – 17.00 dott.ssa Cinzia Guiducci, Casa della Comunità Voltri Piazza Odicini 4 Genova Voltri

DSS 9

8.00 – 12.00 dott.ssa Mariagrazia Rossi, Via Coronata 11/1 Cornigliano

14.00 – 17.00 dott. Ubaldo Roccatagliata, Via Ciro Menotti 19/1 Genova Sestri Ponente

DSS 10

8.00 – 12.00 dott. Picco Paolo, Via G. Poirè 13 Sant’Olcese

14.00 – 17.00 dott.ssa Rossana Olsen, Via Delle Piane 27 Ronco Scrivia

DSS 11

8.00 – 12.00 dott. Matteo Donato, Via Giovanni Amendola 8-12 R Genova

14.00 – 17.00 dott.ssa Silvia Lagasco, C.so Magenta 35/2 Scala D Genova Castelletto

DSS 12

8.00 – 12.00 dott.ssa Cristina Balagi, Via Caderiva 29 Genova

14.00 – 17.00 dott.ssa Greta Giacomelli, Via Giovanni Daneo 93 R Genova

DSS 13

8.00 – 12.00 dott. Francesco Olivari, Via Aurelia 209 Camogli

14.00 – 17.00 dott. Marco Di Bennardo, Via Swinburne 2/7 Genova

Domenica 14 dicembre 2025

DSS 8

8.00 – 12.00 dott. Luca Properzi, Via Ernesto Guala 12/1 Genova Voltri

14.00 – 17.00 dott.ssa Federica Roncallo, Via Sabotino 3/3 Genova Pegli

DSS 9

8.00 – 12.00 dott.ssa Francesca Carlotto Francesca, Via Ciro Menotti 19/1 Genova Sestri Ponente

14.00 – 17.00 dott.ssa Francesca Carlotto Francesca, Via Ciro Menotti 19/1 Genova Sestri Ponente

DSS 10

8.00 – 12.00 dott. Armando Garresio, Via Rivarolo 117 R Genova Rivarolo

14.00 – 17.00 dott. Domenico Luigi Tachella, Via Pasquale Pastorino 4/3 Genova

DSS 11

8.00 – 12.00 dott.ssa Teresa Gaveglio, Via Monte Suello 1/7 A Genova

14.00 – 17.00 dott.ssa Agnese Braggio, Via Corsica 5/1 Genova

DSS 12

8.00 – 12.00 dott.ssa Naomi Pezzotta, Via Piacenza 82/1-2 Genova

14.00 – 17.00 dott.ssa Laura Turco, Via Fereggiano 23/5 Genova

DSS 13

8.00 – 12.00 dott.ssa Matilde Torlellio, Corso Europa 1130 Cancello Genova

14.00 – 17.00 dott. Francesco Olivari, Via Aurelia 209 Camogli

Si consiglia prima di recarsi presso la sede scelta di controllare preventivamente sul sito di Asl3 sedi e orari per eventuali aggiornamenti

Inoltre:

AMBULATORIO DI PRIMA ACCOGLIENZA (CODICI A BASSA COMPLESSITÀ) PRESSO L’OSPEDALE GALLINO

L’ambulatorio è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 in accesso diretto. Indirizzo: via O. Gallino 5 Genova Pontedecimo.

https://www.asl3.liguria.it/altri-ambulatori/5610-ambulatorio-bassa-complessita-gallino.html

SERVIZIO DI URGENZA ODONTOIATRICA ALLA FIUMARA

Si ricorda inoltre che è attivo anche il Servizio di Urgenza Odontoiatrica (S.U.O.) in accesso diretto e senza impegnativa presso il Palazzo della Salute di Fiumara. L’ambulatorio è aperto il SABATO, la DOMENICA e nei GIORNI FESTIVI dalle ore 8 alle ore 12.30 (ultimo accesso ore 12.00). Indirizzo: via Operai 80 Genova Sampierdarena.

https://www.asl3.liguria.it/territorio/servizi/cure-primarie/4195-ambulatorio-del-mal-di-denti.html