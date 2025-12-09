Dalla Striscia di Gaza al Gaslini: accolta una bambina di 3 anni e 8 mesi per cure mediche

Genova. Nella notte tra l’8 e il 9 dicembre è arrivata all’Istituto Giannina Gaslini una bambina di 3 anni e 8 mesi, proveniente dalla Striscia di Gaza e affetta da una malattia rara caratterizzata da malformazioni multiple. Il trasferimento è avvenuto grazie alla Protezione Civile e al 118, nell’ambito del dispositivo umanitario nazionale attivato per accogliere e curare minori in condizioni di particolare fragilità, provenienti da aree di conflitto.

La bambina è ora ricoverata insieme alla madre presso la Nefrologia dell’ospedale Gaslini, dove è stata prontamente presa in carico dai medici dell’Istituto per gli accertamenti e le prime cure. I suoi sette fratelli, giunti con lei in Italia, sono stati accolti e ospitati grazie al coordinamento della Prefettura di Genova, che ha garantito un’ospitalità sicura e adeguata per l’intero nucleo familiare.

“L’ospedale Gaslini, eccellenza pediatrica italiana, continua così il proprio impegno nella cooperazione sanitaria internazionale, offrendo assistenza specializzata e supporto umanitario ai bambini più vulnerabili, provenienti da ogni parte del mondo”, si legge nella nota stampa dell’ospdale.