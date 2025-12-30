Strade, dal Mit 334mila euro per tre piccoli Comuni liguri

Roma. Con decreto del capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata approvata la graduatoria, per l’anno 2025, del “Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni”.

Per la Liguria sono stati ammessi al finanziamento i Comuni di Avegno, Riccò del Golfo di Spezia e Olivetta San Michele, per un finanziamento totale di oltre 334mila euro.

A livello nazionale, la graduatoria ha individuato come beneficiari 97 Comuni sotto i 5mila abitanti, per un valore complessivo di 12 milioni di euro destinati ad interventi di manutenzione e riqualificazione delle strade comunali.

Anche per l’anno 2025 il Fondo, con oltre 3422 istanze ricevute in un mese, ha registrato un successo incredibile. Già negli anni 2023 e 2024 il Fondo – introdotto dal Ministro Salvini quale misura di attenzione nei confronti dei Comuni più piccoli e al contempo più virtuosi nell’utilizzo delle risorse – ha permesso di finanziare interventi in 326 Comuni, per un valore complessivo di 39,5 milioni di euro.