Lavori sull’elicoidale, quattro assi e accensione dell’albero: tutte le strade chiuse

Genova. Settimana intensa per la viabilità genovese: tra cantieri, eventi natalizi e lavori legati al progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, il Comune annuncia una serie di modifiche che coinvolgeranno diverse zone della città. Tra queste, spicca il ripristino dell’accesso in via Interiano da levante, in uscita dalla galleria Bixio, previsto per giovedì 11 dicembre, nell’ambito dei lavori per il nuovo cavidotto in via XXV Aprile.

Chiusura notturna del Ponte Elicoidale

Per i lavori di adeguamento del Nodo di San Benigno, il Ponte Elicoidale sarà interdetto al traffico tutte le notti dal 9 al 12 dicembre, dalle 21 alle 6 del mattino successivo, nel tratto tra lungomare Canepa e la rampa da via Albertazzi, in direzione levante.

Durante la chiusura, non sarà possibile percorrere il nodo San Benigno provenendo da lungomare Canepa: per la Sopraelevata è consigliato il passaggio da via Milano, mentre per Genova Ovest si raccomandano via Milano e via Cantore o, in alternativa, l’ingresso autostradale di Genova Aeroporto.

Lunedì 8 dicembre: accensioni natalizie e strade chiuse

La festa dell’Immacolata comporterà due diverse interdizioni:

Piazza De Ferrari

La piazza sarà completamente chiusa al traffico dalle 16 alle 19 (o fino al termine delle necessità) per l’evento di accensione dell’albero di Natale.

Via Tortosa – Marassi

Per la festa “CIV nel cuore di Marassi”, via Tortosa sarà chiusa al transito e alla sosta l’8 dicembre dalle 7 alle 20, nel tratto compreso tra i civici 1–11 e 2–12, salvo i mezzi autorizzati all’evento.

Media Val Bisagno: lavori intensificati per il progetto dei 4 Assi di Forza

Nella settimana dal 5 all’11 dicembre e nei periodi successivi, si intensificano gli interventi sulle fermate bus e sull’infrastruttura viaria nei quartieri di Staglieno, Molassana e Struppa, con prescrizioni mirate per ciascuna area.

Via Bobbio

Dal 9 dicembre (ore 21) al 23 gennaio 2026, nel tratto tra il civico 4 e via Spensley:

– limite 30 km/h

– divieto di fermata lato levante del controviale (civ. 32r–18r)

– spostamento temporaneo della fermata TPL 276 all’altezza del civico 1

Via Molassana e Via Piacenza

Dal 9 dicembre (ore 9) al 15 gennaio 2026 per la realizzazione di una minitrincea alle fermate 260–262:

Fase 1 – via Molassana (civ. 20A r. → via Allende)

– limite 30 km/h

– divieto di fermata lato ponente

Fase 2 – via Piacenza (via Allende → civ. 292C r.)

– limite 30 km/h

– divieto di fermata lato ponente

Via Struppa – primi interventi

Dal 5 al 10 dicembre, tra il civico 156r e ponte Mario Tollari, fascia 9–17:

– limite 30 km/h

– senso unico alternato gestito da movieri

Via Struppa e Ponte Tollari – ulteriori lavorazioni

Dal 9 al 13 dicembre, sempre 9–17, con due fasi:

Fase 1

– via Struppa (civ. 188–190): limite 30 km/h, divieto fermata lato mare

– ponte Tollari: limite 30 km/h, divieto di transito corsia lato levante

Fase 2

– via Struppa (stesso tratto): confermate le stesse prescrizioni

– ponte Tollari: limite 30 km/h, divieto transito corsia lato ponente

La circolazione all’intersezione Struppa–Tollari sarà regolata da movieri per tutta la durata degli interventi.