Un funerale laico al Cap e due progetti di solidarietà per l’addio a Stefano Kovac

Genova. Fino alla fine, in un circolo Arci e con non uno bensì due progetti di solidarietà da portare avanti: sarà questo l’addio a Stefano Kovac, il presidente dell’Arci Liguria, figura chiave dell’associazionismo ligure, scomparso venerdì scorso a soli 56 anni dopo una lunga malattia.

La cerimonia di saluto per Stefano Kovac si terrà sabato 6 dicembre dalle 10.30 al circolo Arci del Cap di via Albertazzi. Un funerale laico che porterà con sé la possibilità di fare del bene, come Kovac avrebbe voluto.

La famiglia, Silvia, Irene e Davide suggeriscono di contribuire a due progetti: il primo è il progetto di Arci Genova per sostenere l’accoglienza per piccoli pazienti oncologici o di famiglie oncologiche.

Questi i riferimenti per le donazioni: IBAN IT 06 G 05018 01400 000011166279 / BANCA ETICA intestato ad ARCI GENOVA causale accoglienza bimbi oncologici.

L’altro progetto è il sostegno alla cooperativa agricola “Insieme”, che vicino a Srebrenica, dal 2003, promuove il lavoro di donne serbe e bosniache attraverso la produzione di confetture di frutti di bosco i cui “Frutti di Pace” aiutano a riunire quello che la guerra nei Balcani ha provato a dividere.

Questi i riferimenti per le donazioni: “Un nobel per la Pace per i lamponi”. OPZ INSIEME / BA391860001671665044 ZIRAAT BANK BH DD SARAJEVO / Swift: TZBBBA22.

“Il cuore di Stefano si è fermato ma il suo spirito libero e gentile rimane con ognuna delle persone che amato e continuerà ad animare le cose in cui credeva”, il messaggio con cui nel giorno della morte la moglie Silvia ha annunciato che Stefano Kovac non c’era più.

Tantissime le manifestazioni di vicinanza e cordoglio da parte di istituzioni, referenti del terzo settore, semplici cittadini e amici per colui che oltre ad avere fondato il Consorzio Italiano di Solidarietà era stato uno dei principali animatori del Genoa Social Forum per Genova 2001.

Gentile, schivo, coerente, generoso, sono le parole con cui viene ricordata la sua persona e la sua militanza. Ma anche multiforme, instancabile: oltre all’attività in Arci tout-court aveva portato avanti, sempre all’interno dell’associazione, altri percorsi come quello del circolo Belleville, quello del teatro Altrove nel centro storico di Genova, fino al rifugio Malga Zanoni, sopra Borzonasca, dove era possibile, a volte, incontrare Stefano Kovac impegnato in qualche lavoro manuale o dietro ai fornelli: la cucina era una sua altra grande passione.