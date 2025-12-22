Bigliettini, foto e appostamenti sotto casa dell’ex amante: 51enne prosciolta dallo stalking dopo la lettera di scuse

Genova. Alla fine del 2023, dopo essere stata lasciata dall’uomo con cui aveva avuto una relazione extraconiugale, aveva cominciato ad appendere, praticamente ogni giorno, bigliettini e foto di loro due insieme in atteggiamenti intimi, sotto casa dell’ex e nel circolo del tennis frequentato dall’uomo e dalla moglie.

Poi si era presentata nei pressi del luogo di lavoro della donna a cui dava della “prostituta”: le tagliava la strada in modo provocatorio, seguendola, tanto che quest’ultima uscendo dall’ufficio stava per tutto il tempo al telefono con il marito per la paura di incontrarla.

La situazione è andata avanti per lungo tempo, tanto che l’ex amante e la moglie dopo circa un anno avevano sporto denuncia. La 51enne, difesa dall’avvocato Francesco Del Deo, era stata così indagata e poi rinviata a giudizio per stalking.

Nei giorni scorsi però la gip Nicoletta Guerrero ha prosciolto la donna: dopo aver riqualificato il reato da stalking a molestie, ha disposto il non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto.

La 51enne, nel frattempo, aveva smesso con le sue persecuzioni e scritto una lettera di scuse in cui ha spiegato di essere molto dispiaciuta per il suo comportamento e che a lei tutta quella situazione aveva provocato molto dolore. La coppia, pur non avendo ritirato la querela, ha deciso di non costituirsi parte civile.