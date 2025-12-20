Dalla Regione Liguria fondi a 11 società sportive sul territorio: ecco quali

Genova. Regione Liguria premia il talento sportivo: è stata approvata oggi l’erogazione dei contributi regionali, per un totale complessivo di 30mila euro, a favore di 11 società sportive liguri, in attuazione del bando finalizzato alla valorizzazione dei giovani atleti di accertato talento sportivo.

Il provvedimento dà seguito alla misura approvata dalla Giunta regionale nel mese di ottobre e consente di assegnare le risorse alle associazioni e società sportive selezionate che, come previsto dall’avviso pubblico, dovranno destinare una quota del contributo direttamente all’atleta quale riconoscimento del merito sportivo e utilizzare la restante parte per spese, acquisti o prestazioni finalizzate alla valorizzazione tecnica dell’atleta stesso.

A seguito dell’istruttoria svolta da una Commissione appositamente nominata, sono state esaminate complessivamente 100 domande. Le società sportive beneficiarie, rappresentative di diverse discipline sportive, sono: Società Sportiva Murcarolo, Canottieri Sampierdarenesi, Scuola Taekwondo Genova, Arcieri Tigullio, GS Speranza, U.S.S. Dario Gonzatti, Circolo Vele Vernazzolesi, Budo Semmonn Gakko, Canottieri Sanremo, Vertikarcare, Associazione Bocciofila Genovese.

“Nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport abbiamo voluto confermare una misura meritocratica, che premia gli atleti che si sono distinti ad altissimi livelli nelle rispettive discipline – dichiara l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro –. Allo stesso tempo riconosciamo il ruolo fondamentale delle società sportive che accompagnano questi talenti nel loro percorso di crescita. Un sostegno concreto da parte dell’amministrazione regionale che continua a investire nello sport come strumento di valori, inclusione e promozione dell’eccellenza sul territorio”.