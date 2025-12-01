  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Il processo

Sparò al vicino per una diatriba su un muretto: pm chiede 6 anni e otto mesi per Giuseppe Vadalà

L'aggressione a Castiglione Chiavarese, dopo l'ennesima lite per la costruzione di un muretto. Sentenza a gennaio

giuseppe vadala_tentato_omicidio_castiglionechiavarese

Genova. La pm Daniela PIschetola ha chiesto la condanna a sei anni e otto mesi per Giuseppe Vadalà, il barbiere di 53 anni che il 28 febbraio a Castiglione Chiavarese (Genova) ha sparato tre colpi di pistola contro l’imprenditore edile Matteo Bo di 52 anni. La sparatoria era nata dopo una lite tra vicini per questioni di terreni confinanti. La giudice Alice Serra ha rinviato al 12 gennaio per la lettura della sentenza. Il processo si svolge con rito abbreviato.

Vadalà, assistito dall’avvocato Angelo Paone, era in aula e prima della discussione ha detto di essere “profondamente dispiaciuto per quanto successo“. Ad agosto era stato scarcerato e aveva ottenuto i domiciliari con braccialetto elettronico. L’aggressione era avvenuta in località monte Pu nel Comune di Castiglione Chiavarese dove il figlio di Vadalà aveva acquistato, alcuni anni fa da Bo, immobili e terreni realizzando un allevamento bovino.

I problemi di vicinato avevano esasperato la relazione tra i due scatenando l’aggressione. I due avevano discusso a proposito della costruzione di un muretto che secondo Vadalà avrebbe creato danni all’azienda agricola di famiglia che doveva diventare un vero e proprio agriturismo. Vadalà aveva ferito il vicino con una calibro 38. Era poi scappato ma era stato trovato dopo un paio di ore dai carabinieri.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.