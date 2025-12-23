Sostegno allo studio: il Comune di Rapallo approva le graduatorie del “Pacchetto Scuola”

Rapallo. L’Amministrazione Comunale di Rapallo conferma il proprio impegno a favore delle famiglie e del diritto allo studio. Con la determinazione dirigenziale n. 1480 del 21 dicembre 2025, sono state ufficialmente approvate le graduatorie definitive per l’erogazione del cosiddetto “Pacchetto Scuola” relativo all’anno scolastico in corso.

Il provvedimento riguarda i benefici economici destinati agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, finalizzati al sostegno delle spese per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e sussidi didattici. L’intervento si inserisce nel quadro delle politiche regionali e comunali volte a contrastare l’abbandono scolastico e a garantire pari opportunità di accesso al percorso formativo.

“L’istruzione è la base su cui si costruisce il futuro della nostra comunità – dichiara il sindaco, Elisabetta Ricci – Con l’approvazione di queste graduatorie, diamo un aiuto concreto e immediato a centinaia di famiglie che, nonostante le difficoltà economiche, investono quotidianamente nella formazione dei propri figli. La nostra priorità resta quella di non lasciare indietro nessuno, garantendo che ogni studente di Rapallo abbia gli strumenti necessari per studiare con dignità e profitto”.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione, Laura Mastrangelo, ha sottolineato l’importanza sociale della misura: “Il ‘Pacchetto Scuola’ non è solo un contributo economico, ma un atto di equità sociale. Quest’anno abbiamo lavorato intensamente per intercettare il maggior numero possibile di beneficiari, assicurando trasparenza e velocità nell’assegnazione delle risorse. La scuola deve essere un luogo di inclusione, e poter supportare le spese per i libri di testo e il materiale didattico è un modo per dire alle nostre famiglie che il Comune è al loro fianco nel percorso di crescita dei ragazzi”.

La delibera sancisce l’impegno di spesa necessario alla copertura delle borse di studio, suddivise in base alle fasce ISEE dichiarate dai richiedenti. Gli uffici comunali provvederanno ora alle procedure di liquidazione dei contributi direttamente ai beneficiari aventi diritto inseriti nelle graduatorie definitive.

Per ulteriori informazioni, i cittadini possono consultare l’Albo Pretorio online del Comune di Rapallo o rivolgersi agli uffici del Servizio Pubblica Istruzione.