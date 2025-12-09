Lavori in sopraelevata, per tre notti chiuso un tratto: i percorsi alternativi

Genova. Da martedì notte e fino a venerdì 12 dicembre, tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del giorno successivo, per consentire i lavori di manutenzione straordinaria di cavi elettrici scatta il divieto di transito veicolare su parte della Sopraelevata.
Il tratto interessato dall’interdizione al traffico è quello compreso tra la rotonda 9 Novembre 1989 Giorno della Libertà e la rampa di immissione proveniente da via Gabriele D’Annunzio, solo ed esclusivamente sulla semicarreggiata in direzione ponente.
Per chi dal centro città deve immettersi sulla strada Aldo Moro in direzione ponente, si consiglia di transitare da corso Aurelio Saffi e di utilizzare l’ingresso alla Sopraelevata di via Gabriele d’Annunzio tramite via delle Casaccie.