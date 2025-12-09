Solidarietà, la Dogana dona oltre 9mila vestiti “irregolari e abbandonati” a Sant’Egidio

Genova. L’ Ufficio delle Dogane di Genova Direzione Territoriale Liguria ha consegnato alla Comunità di Sant’Egidio di Genova oltre 9000 pezzi di capi d’abbigliamento costituti da felpe, t-shirt e polo in cotone per adulti e bambini per la successiva devoluzione alle persone bisognose che si recano presso i loro centri.

I capi saranno consegnati come regalo, durante il pranzo di Natale anche ai detenuti della casa circondariale di Genova Marassi. La merce è stata fermata in Dogana a causa di irregolarità riscontrate durante i controlli doganali antifrode effettuati dall’Ufficio per poi essere successivamente abbandonata dall’importatore che si rendeva irreperibile.

La devoluzione per finalità benefiche oltre a permettere di aiutare i bisognosi in prossimità delle feste natalizie ha consentito di evitare la distruzione con un notevole risparmio dei costi di smaltimento a carico della collettività. La stessa Comunità di Sant’Egidio sottolinea “l’importante ruolo umanitario e sociale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che spesso si rende protagonista di attività benefiche a servizio della collettività”.