Il gesto

Solidarietà, la Dogana dona oltre 9mila vestiti “irregolari e abbandonati” a Sant’Egidio

I capi saranno consegnati come regalo, durante il pranzo di Natale anche ai detenuti della casa circondariale di Genova Marassi

Genova. L’ Ufficio delle Dogane di Genova Direzione Territoriale Liguria ha consegnato alla Comunità di Sant’Egidio di Genova oltre 9000 pezzi di capi d’abbigliamento costituti da felpe, t-shirt e polo in cotone per adulti e bambini per la successiva devoluzione alle persone bisognose che si recano presso i loro centri.

I capi saranno consegnati come regalo, durante il pranzo di Natale anche ai detenuti della casa circondariale di Genova Marassi. La merce è stata fermata in Dogana a causa di irregolarità riscontrate durante i controlli doganali antifrode effettuati dall’Ufficio per poi essere successivamente abbandonata dall’importatore che si rendeva irreperibile.

La devoluzione per finalità benefiche oltre a permettere di aiutare i bisognosi in prossimità delle feste natalizie ha consentito di evitare la distruzione con un notevole risparmio dei costi di smaltimento a carico della collettività. La stessa Comunità di Sant’Egidio sottolinea “l’importante ruolo umanitario e sociale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che spesso si rende protagonista di attività benefiche a servizio della collettività”.

