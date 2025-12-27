  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Che tempo fa

Sole sulla Liguria per tutto il weekend: venti in attenuazione nel pomeriggio previsioni

Alta pressione in rinforzo e condizioni di bel tempo sulla nostra regione con temperature in aumento

Generico dicembre 2025

Genova. Alta pressione in rinforzo e condizioni di bel tempo sulla nostra regione con temperature in aumento. Per oggi i meteorologi del centro Limet prevedono vento forte da nord al mattino sul settore centro-occidentale della regione, in attenuazione nel pomeriggio. Ecco le previsioni in dettaglio:

Cielo e Fenomeni

Soleggiato ovunque a parte qualche nube bassa o brume sui versanti padani centro-occidentali al mattino, in via di attenuazione.

Venti

Tra moderati e forti da nord al mattino tra Genovese occidentale e Savonese, lato costa, in lenta attenuazione in giornata, per il resto venti deboli.

Mari

Stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature

In calo le minime nelle vallate interne, massime in generale aumento.
Costa: min: +6°C/+10°C – max: +11°C/+16°C.
Interno: min: -5°C/+1°C – max: +7°C/+13°C.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.