Genova. Alta pressione in rinforzo e condizioni di bel tempo sulla nostra regione con temperature in aumento. Per oggi i meteorologi del centro Limet prevedono vento forte da nord al mattino sul settore centro-occidentale della regione, in attenuazione nel pomeriggio. Ecco le previsioni in dettaglio:
Cielo e Fenomeni
Soleggiato ovunque a parte qualche nube bassa o brume sui versanti padani centro-occidentali al mattino, in via di attenuazione.
Venti
Tra moderati e forti da nord al mattino tra Genovese occidentale e Savonese, lato costa, in lenta attenuazione in giornata, per il resto venti deboli.
Mari
Stirato sotto costa, mosso al largo.
Temperature
In calo le minime nelle vallate interne, massime in generale aumento.
Costa: min: +6°C/+10°C – max: +11°C/+16°C.
Interno: min: -5°C/+1°C – max: +7°C/+13°C.