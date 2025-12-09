Silvia Salis è la sindaca più seguita su Instagram: superato Beppe Sala

Genova. Silvia Salis supera Beppe Sala nella classifica “social” dei sindaci più seguiti d’Italia. Salis, che lunedì 8 dicembre ha dato per la prima volta il via al Natale accendendo l’albero nei panni di prima cittadina, ha raggiunto i 240mila follower su Instagram, mentre Sala ne conta 239mila.

Silvia Salis sorpassa Beppe Sala su Instagram

A oggi Salis è dunque la sindaca più seguita su Instagram, davanti non solo a Sala, primo sino a meno di un mese fa, ma anche a Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, che al 9 dicembre aveva 204mila follower. Il sorpasso è dunque avvenuto in poche settimane, complice anche una perdita di seguaci da parte del sindaco di Milano: nell’ultimo report diffuso 12 novembre da Liberi Network, società di consulenza che monitora i trend legati alla comunicazione politica sui social, Sala contava su 240.380 follower.

Nel mezzo diversi video diventati virali, tra cui quello in cui Salis si è scagliata contro le parole utilizzate dagli hater sui social per definirla: “I femminicidi aumentano, si tratta di un argomento complesso e non va banalizzato, però parto da un osservatorio personale: ogni giorno sui miei social ricevo insulti violenti e sessisti. Un signore che nelle foto ha in braccio sua figlia, con nome e cognome, c’è anche scritto dove lavora, sotto un mio post ha scritto: “sei proprio una gran p*****a”. Non mi ha scritto “incapace”, perché alle donne dici p*****a, non incapace”.

Video virali che superano i confini cittadini

L’ultimo video di Salis prima del sorpasso è quello natalizio, in cui la sindaca visita il presepe di via Garibaldi e accende albero e luminarie in piazza De Ferrari con il figlio Eugenio, facendo gli auguri alla città.

La sindaca si affida molto ai social network per comunicare e manifestare la sua presenza non soltanto a livello locale, ma anche nazionale, e il cosiddetto “engagement”, il tasso di interazione sui suoi contenuti, nelle ultime settimane è salito esponenzialmente anche grazie a vertenze e temi che oltrepassano i confini genovesi.