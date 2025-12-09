Sicurezza e organici, presidio del sindacato di polizia Siap sotto la prefettura

Genova. Si è tenuta oggi 9 dicembre 2025 l’Assemblea Generale della Direzione Provinciale SIAP Genova, seguita dal presidio sotto la Prefettura, durante il quale il sindacato ha portato all’attenzione delle istituzioni le criticità che affliggono da anni la sicurezza del territorio e la tutela del personale della Polizia di Stato.

“L’obiettivo dell’iniziativa era chiaro – spiega il segretario provinciale del Siap Roberto Traverso – chiedere al Prefetto di Genova di farsi portavoce presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza per un rafforzamento urgente e congruo degli organici della Polizia di Stato sul territorio provinciale.

“Riteniamo infatti inaccettabile quanto dichiarato ufficialmente dal Questore di Genova nel corso dell’incontro del 7 novembre scorso, secondo cui non vi sarebbero problemi di organico né particolari criticità tali da richiedere un potenziamento immediato”. “Una posizione che non corrisponde alla realtà operativa quotidiana – ribadisce Traverso – nella quale i servizi possono essere assicurati solo grazie alle deroghe sugli orari concesse ai sindacati, senza le quali non sarebbe possibile garantire neppure l’ordine pubblico – a partire dai servizi allo stadio – con un ricorso sistematico a straordinari che, oltre a essere diventati un automatismo obbligato, continuano a non essere pagati in tempi accettabili”

Durante il presidio sono state anche raccolte le firme per l’iniziativa nazionale promossa dal SIAP per chiedere al Governo risorse aggiuntive nella Legge di Bilancio: “ad oggi, nel testo bollinato, non è previsto neppure un euro per la “specificità” del Comparto Sicurezza, dentro la quale rientrano anche le indennità di ordine pubblico e di straordinario” spiega il segretario del Siap.

“Un paradosso in un contesto nel quale Genova vive un incremento dei carichi di lavoro e un crescente bisogno di presidio investigativo, preventivo e amministrativo. Abbiamo ribadito anche la necessità di un vero coordinamento tra Polizia di Stato e Polizia Locale, non solo nel Centro Storico – dove abbiamo apprezzato il ripristino della bipartizione tra Polizia e Carabinieri – ma in tutti i Municipi, dove persistono situazioni gravi di degrado, spaccio e illegalità diffusa”

Nel corso della mattinata una delegazione è stata ricevuta dalla Prefettura.