  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Questa mattina

Sfratto rinviato per la madre precaria con tre figli. Asia Usb: “Rivedere i parametri per la presa in carico”

La notifica questa mattina durante il picchetto organizzato dal sindacato: "Gli sfratti non sono una fatalità, ma frutto di scelte politiche che scaricano il peso della crisi sui lavoratori"

picchetto anti sfratto

Genova. E’ finito con un rinvio di quattro mesi il “picchetto anti sfratto” organizzato questa mattina da Asia Usb per “proteggere” una famiglia composta da una madre con tre figli arrivata al terzo avviso di morosità. La mobilitazione, iniziata questa mattina alle 7 in via Dino Col a Sampierdarena, è culminata poco dopo le 10 quando davanti all’abitazione si sono presentati gli avvocati della proprietà e l’ufficiale giudiziario, accompagnati da polizia e Digos: in mano i documenti che certificavano il rinvio ad aprile dell’esecuzione del provvedimento.

Una decisione presa dalla proprietà, la fondazione Chiossone, e che di fatto permette al nucleo familiare in difficoltà di passare il Natale “sotto un tetto”, guadagnando 120 giorni per provare ad arginare questa situazione. “Una situazione davvero particolare – spiega i rappresentanti di Asia Usb – visto che l’Isee di questo nucleo, che arriva a 3400 euro, sfora di poche decine di euro il limite previsto per accedere agli strumenti emergenziali“.

Ma se l’urgenza natalizia è stata scongiurata, il dramma di questa famiglia continua: “Evitato lo sfratto ora inizia il percorso per aprire l’emergenza abitativa – spiega Asia Usb – noi non ci fermiamo certamente qua. Abbiamo chiesto al Comune di Genova di poter aprire un tavolo per rivedere questi parametri troppo stringenti e che di fatto tagliano fuori moltissime famiglie realmente in difficoltà. Non si può continuare a mettere in strada famiglie, donne e minori mentre migliaia di case restano vuote e mentre il costo degli affitti cresce in modo insostenibile. Gli sfratti non sono una fatalità: sono il risultato di precise scelte politiche che tutelano la rendita e il profitto, scaricando il peso della crisi su chi vive del proprio lavoro o è stato espulso dal mercato“.

picchetto anti sfratto
Più informazioni
leggi anche
via dino col sfratto
Il caso
Emergenza casa, mamma con tre figli a rischio sfratto. Asia Usb lancia la mobilitazione: “Tuteliamo i diritti”
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.