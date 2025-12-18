Sestri Ponente, “spaccata” in una cartoleria: arrestati due uomini

Genova. Ancora una “spaccata” con la tecnica del tombino, questa volta in via Menotti, a Sestri Ponente, dove due uomini hanno usato appunto un tombino per infrangere la vetrina di una cartoleria e rubare l’incasso.

I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti dopo l’allarme di un passante, che ha notato la scena. I militari sono arrivati e hanno trovato la vetrina rotta e la cassa vuota.

I due uomini, due cittadini marocchini di 45 e 48 anni, sono stati rintracciati poco dopo nelle vicinanze di via Menotti, arrestati e sottoposti a direttissima in mattinata.

Lo scorso gennaio i carabinieri avevano condotto una maxi operazione che aveva portato all’arresto di sei uomini e due donne appartenenti alla cosiddetta “banda dei tombini“, che avevano messo a segno una luna serie di colpi nei negozi soprattutto in centro storico.