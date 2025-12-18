  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Nella notte

Sestri Ponente, “spaccata” in una cartoleria: arrestati due uomini

I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti dopo l'allarme di un passante, che ha notato la scena

carabinieri notte

Genova. Ancora una “spaccata” con la tecnica del tombino, questa volta in via Menotti, a Sestri Ponente, dove due uomini hanno usato appunto un tombino per infrangere la vetrina di una cartoleria e rubare l’incasso.

I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti dopo l’allarme di un passante, che ha notato la scena. I militari sono arrivati e hanno trovato la vetrina rotta e la cassa vuota.

I due uomini, due cittadini marocchini di 45 e 48 anni, sono stati rintracciati poco dopo nelle vicinanze di via Menotti, arrestati e sottoposti a direttissima in mattinata.

Lo scorso gennaio i carabinieri avevano condotto una maxi operazione che aveva portato all’arresto di sei uomini e due donne appartenenti alla cosiddetta “banda dei tombini“, che avevano messo a segno una luna serie di colpi nei negozi soprattutto in centro storico.

Più informazioni
leggi anche
spaccata centro storico
L'indagine
La “banda del tombino” incastrata dalle telecamere: presa dopo il boom di spaccate
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.