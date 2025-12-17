  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Partecipazione

Sestri Ponente, a Villa Rossi un nuovo albero piantato da Aster e “battezzato” dai bambini

L'iniziativa con la scuola Carducci: "Momento simbolico ma fortemente educativo"

Generico dicembre 2025

Genova. Alcune classi della scuola primaria Carducci hanno partecipato quest’oggi al battesimo di un nuovo albero – un giovane esemplare di pino del Giappone – messo a dimora dalle squadre del settore Verde di Aster nel parco di Villa Rossi a Sestri Ponente. “Un momento simbolico ma fortemente educativo, che unisce cura del territorio, partecipazione attiva e sensibilizzazione ambientale”, spiega l’azienda.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di attenzione e valorizzazione del verde urbano che Aster porta avanti quotidianamente, non solo attraverso interventi tecnici qualificati, ma anche tramite attività condivise con il territorio. In questo caso, la collaborazione è con l’Associazione Amici del Chiaravagna, da anni impegnata nella tutela ambientale, nella divulgazione e nella promozione di una cittadinanza attiva e consapevole.

Per gli alunni, il battesimo dell’albero rappresenta un’esperienza diretta di educazione ambientale, grazie al contributo del divulgatore Marco Cavassa: un’occasione per comprendere il valore degli alberi in città, il loro ruolo per l’ambiente e l’importanza della cura nel tempo.

Per Aster, è parte della più ampia sfida educational, che affianca alla manutenzione del verde pubblico un impegno costante nella formazione delle nuove generazioni.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.