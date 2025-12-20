  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Simbolo

Sestri Levante, l’orologio di piazza Repubblica tornerà a funzionare

La giunta ha dovuto dare l'ok alla spesa straordinaria per sostituire un meccanismo guasto da alcune settimane

Generico dicembre 2025

Sestri Levante. Ci vorrà ancora circa un mese per rivedere in funzione l’orologio di piazza della Repubblica, simbolo del cuore cittadino, fermo da alcune settimane a causa di un guasto al movimento interno.

Il Comune è intervenuto avviando gli approfondimenti tecnici e le procedure necessarie per il ripristino.

La giunta ha autorizzato gli uffici a effettuare l’affidamento dei lavori a un operatore specializzato che provvederà a reperire e sostituire il pezzo danneggiato.

Essendo una spesa non prevista e non avendo risorse in specifico capitolo di bilancio, è stato dato l’ok per un prelievo dal fondo di riserva.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.