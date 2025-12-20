Sestri Levante, l’orologio di piazza Repubblica tornerà a funzionare

Sestri Levante. Ci vorrà ancora circa un mese per rivedere in funzione l’orologio di piazza della Repubblica, simbolo del cuore cittadino, fermo da alcune settimane a causa di un guasto al movimento interno.

Il Comune è intervenuto avviando gli approfondimenti tecnici e le procedure necessarie per il ripristino.

La giunta ha autorizzato gli uffici a effettuare l’affidamento dei lavori a un operatore specializzato che provvederà a reperire e sostituire il pezzo danneggiato.

Essendo una spesa non prevista e non avendo risorse in specifico capitolo di bilancio, è stato dato l’ok per un prelievo dal fondo di riserva.