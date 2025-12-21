  • News24
Occhio

Sestri Levante, cede un tratto di strada a Villa Ponzerone: il Comune invita alla prudenza

Lo smottamento fortunatamente non ha coinvolto persone o cose

Generico dicembre 2025

Sestri Levante. Nel pomeriggio di oggi in località Villa Ponzerone, sulla strada tra Santa Vittoria e Rovereto, si è verificato un cedimento verso valle di una porzione di carreggiata.

Lo smottamento fortunatamente non ha coinvolto persone o cose. Sul posto la polizia locale per una prima messa in sicurezza della viabilità.

Nei prossimi giorni, insieme all’ufficio tecnico, si valuterà il quadro della situazione. Nel frattempo si invita alla prudenza nel percorrere il tratto interessato.

