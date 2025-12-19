Liguria. Un tesoro su quattro ruote, trovato tra le mura di una villa signorile e di un castello tra Andora e Borghetto, è finito nel mirino del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona e dell’Ufficio Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che hanno eseguito un imponente sequestro preventivo nell’ambito dell’operazione “Foreign Tricks”.

Al centro dell’indagine un parco di auto e motoveicoli di lusso, tra cui pezzi rarissimi da collezione a marchio BMW, Cadillac, Mercedes e Maybach Motorenbau, il cui valore complessivo stimato supera i 3 milioni di euro.

L’attività investigativa, durata circa un anno e coordinata dalla Procura della Repubblica di Savona, ha permesso di accertare una posizione di contrabbando aggravato e di evasione dell’Iva all’importazione.

Attraverso lunghi appostamenti, analisi di banche dati e incrocio di documenti, finanzieri e doganali hanno monitorato i numerosi veicoli con targa extra-unionale. È emerso che i mezzi erano rimasti in Italia per oltre 6 mesi, superando il limite massimo consentito per legge senza che venissero pagati i diritti di confine e le imposte previste per lo sdoganamento.

Le indagini hanno ricondotto la disponibilità di questo patrimonio a quattro imprenditori di nazionalità russa, residenti in Italia da diversi anni e attivi nei settori dell’edilizia e delle banche.

Auto e moto di lusso, maxi sequestro da 3 milioni in Liguria: quattro imprenditori denunciati

Nonostante la lunga permanenza nel nostro Paese, non avevano mai regolarizzato i veicoli tramite i regimi di ammissione temporanea o di importazione in franchigia previsti dalle norme europee. Essendo il valore dei dazi evasi superiore alla soglia di 50mila euro, i quattro sono stati segnalati alla Procura per contrabbando per omessa dichiarazione aggravata.

Oltre al sequestro dei veicoli e alla chiusura delle indagini preliminari, le Fiamme Gialle hanno ora avviato un’ispezione fiscale approfondita per verificare la regolarità dell’intera posizione economica del nucleo familiare.