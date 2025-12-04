“Sensualità a corte”, festa per i 20 anni di un progetto audiovisivo made in Liguria

Genova. La fiction televisiva lanciata sul piccolo schermo l’11 aprile 2005 – e ancora in produzione – festeggia 20 anni di successi: “Sensualità a Corte”, creata da Marcello Cesena (Jean Claude), è la serie televisiva italiana più vista e più famosa ospite dei celebri programmi di “Mai dire…”, con il commento fuori campo della Gialappa’s Band. Giunta alla sua 13°ma stagione e nuovamente riconfermata, la serie viene interamente girata in Liguria, a Genova, all’interno della Sala di Posa della Fondazione Genova Liguria Film Commission.

Dopo il premio ricevuto a marzo durante i Portofino Days, la manifestazione ligure dedicata ai mestieri dell’audiovisivo, oggi si è tenuto l’ultimo evento a conclusione delle attività legate al traguardo dei 20 anni di attività

Questa mattina nella sala Trasparenza della Regione Liguria Cristina Bolla, presidente di Genova Liguria Film Commission e direttrice dei Portofino Days, ha intervistato i due protagonisti della serie, Marcello Cesena e Simona Garbarino, per un momento di confronto sulla nascita di questo progetto, sul cosa significhi “fare produzione” e quali siano le prospettive per questo settore, anche nella nostra regione.

Al termine del talk è stato proiettato un corto metraggio che ricostruisce i momenti salienti di questo ventennio di lavoro e risate.

A portare il saluto e il riconoscimento della Regione, il consigliere delegato allo Sviluppo economico della Liguria Alessio Piana.

“Sensualità a Corte è un esempio virtuoso di come l’audiovisivo possa diventare motore economico del territorio – ha commentato Alessio Piana – : creatività, professionalità e identità produttiva Made in Liguria. Come Regione abbiamo scelto di investire in questo settore con bandi dedicati e politiche continuative, perché genera lavoro qualificato, trattiene talenti e rende la Liguria competitiva a livello nazionale”.

”Per la Fondazione GLFC è un grande un piacere collaborare ad un progetto che ha fortemente voluto per portare in Liguria una delle fiction italiane più viste a livello nazionale – ha spiegato Cristina Bolla -, che viene prodotta all’interno della nostra Sala di Posa. Questa serie rappresenta un modello di produttività Made in Liguria a 360 gradi, con importanti ricadute sul territorio. Un modello da copiare e estendere sempre di più anche ad altre produzioni”.

Tutti i protagonisti della serie sono stati presenti in sala a festeggiare l’anniversario: Marcello Cesena (Jean Claude), Simona Garbarino (Madre), Simonetta Guarino (Zia), Fabrizio Lo Presti (Daiana), Marcella Silvestri (Cassandra) e Maurizio Pirovano (Madrina e Padre).

Oltre al cast era presente anche il comparto produttivo: Bruno Desole (Capo Tecnico), Anna Olivieri (Trucco), Andrea Orlando (Direttore della Fotografia) e Gabriele Pallanca (Fonico).