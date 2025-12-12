Sei tonnellate di pesce “scaduto” e non tracciato sequestrate dalla guardia costiera di Genova a Milano

Genova. I militari della Guardia Costiera di Genova, nell’ambito delle consuete verifiche e sotto il coordinamento del 1° Centro Controllo Area Pesca della Liguria, hanno eseguito un’ispezione presso un’azienda ittica sita in provincia di Lodi.

Nel corso dei controlli i militari hanno accertato la presenza di oltre sei tonnellate di seppie e calamari di importazione, prive di tracciabilità e in parte commercializzate oltre il “Termine Minimo di Conservazione (TMC)” consigliato dal produttore.

L’intervento degli ispettori pesca della Guardia Costiera ha evitato che tale prodotto potesse essere introdotto sulla filiera alimentare, proprio quando la richiesta di prodotti ittici, sotto le festività natalizie, aumenta notevolmente.

Su richiesta dei militari sono intervenuti sul posto i veterinari del Servizio Igiene degli Alimenti dell’Agenzia di Tutela della Salute di Milano, i quali hanno attestato la non idoneità al consumo umano del prodotto che è stato posto sotto sequestro, mentre al titolare sono state notificate due sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3500 euro.