Scuola, da Regione Liguria 6 milioni per il diritto allo studio dei giovani con disabilità. Ferro: “Due milioni in più”

L'assessore regionale: "Questi fondi rappresentano un concreto sostegno alle istituzioni scolastiche, alle Province beneficiarie e, soprattutto, alle famiglie e ai ragazzi"

simona ferro ambrosetti

Genova.  Regione Liguria ha assegnato 6 milioni di euro alla Città Metropolitana di Genova e alle Province liguri per il sostegno al diritto allo studio degli studenti con disabilità. Le risorse, pari complessivamente a 5 milioni e 992mila euro, sono finalizzate all’esercizio delle funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità per l’anno scolastico 2025/2026, nonché al potenziamento del servizio di trasporto scolastico per gli studenti privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado.

“Nel complesso le risorse sono aumentate di 2 milioni e 400mila euro rispetto al 2024, con oltre 2 milioni di euro in più destinati esclusivamente al trasporto degli studenti – spiega l’assessore regionale alla Scuola, Simona Ferro –. Si tratta di un incremento davvero significativo, che conferma l’impegno della Regione e del Governo a favore dell’inclusione e del diritto allo studio degli studenti con disabilità. Questi fondi rappresentano un concreto sostegno alle istituzioni scolastiche, alle Province beneficiarie e, soprattutto, alle famiglie e ai ragazzi”.

Le risorse complessivamente disponibili sono ripartite tra gli enti territoriali come segue: 3 milioni e 956mila euro alla Città Metropolitana di Genova; 596mila euro alla Provincia di Imperia; 480mila euro alla Provincia della Spezia; 960mila euro alla Provincia di Savona. Attraverso tali stanziamenti, la Regione interviene a sostegno delle scuole secondarie di secondo grado in cui sono presenti studenti con disabilità, partecipando alla copertura delle spese per le ore di assistenza richieste dai singoli istituti e garantendo, all’interno delle sedi scolastiche, la presenza della figura professionale dell’Operatore Socio-Educativo. Inoltre, un apposito finanziamento è destinato a garantire un contributo significativo alle spese sostenute da Province e Città Metropolitana per il servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità.

