La classifica delle scuole: Cassini, Colombo e Deledda “primi della classe” tra i licei

Genova. I primi della classe, a Genova, sono il liceo classico Colombo e lo scientifico Cassini ma bene, fra gli istituti tecnici e professionali, il Marco Polo, l’Odero, il Montale.

Soprattutto conferme quelle che arrivano dall’edizione 2025 dell’indagine Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli coordinato da Martino Bernardi e che monitora gli studenti dopo il diploma per capire quali scuole siano più in grado di agevolare i ragazzi nel mondo del lavoro e all’Università.

Per la nuova edizione di Eduscopio sono stati analizzati i dati di 1 milione e 355mila diplomati italiani di 8150 scuole in tre successivi anni scolastici (2019/20, 2020/21, 2021/22).

Per quanto riguarda i licei classici, sul podio, dietro al Colombo ci sono il Mazzini – secondo – e il D’Oria che è risalito dalla quinta alla terza posizione.

Sugli scientifici, primo posto per il Cassini, mentre il Lanfranconi è il primo liceo economico sociale davanti al Duchessa di Galliera. Il primo tecnico economico è il Luigi Einaudi.

Praticamente niente concorrenza per il linguistico Deledda e per l’artistico Klee-Barabino, mentre il Marconi-Delpino svetta tra i licei delle Scienze umane, davanti a due paritari: il Calasanzio e gli Emiliani.

Nel capitolo degli indirizzi di scienze applicate, in testa il Natta-Deambrosis di Sestri Levante, al fotofinish con il Calvino di Genova che l’anno scorso era primo. In terza posizione c’è il Gastaldi-Abba.

Gli istituti professionali Marco Polo e Odero, intanto, contano percentuali di assunzione dei neodiplomati superiori al 70%. Percentuale ancora più alta per il Primo Levi di Ronco Scrivia (84%).