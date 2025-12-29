Scontro frontale tra due auto sulla provinciale: una ragazza di 25 anni finisce al pronto soccorso

Savignone. Nel primo pomeriggio odierno i Vigili del Fuoco di Busalla sono accorsi in via Rognoli a Savignone, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture che si sono scontrate frontalmente.

I due occupanti sono usciti autonomamente e sono stati trasportati in ospedale dai militi del 118: tra questi una ragazza di circa 25 anni rimasta lievemente ferita, trasportata poi in codice giallo al pronto soccorso del San Martino di Genova.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi ed il recupero di quello rimasto in bilico.