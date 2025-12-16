Scontri prima di Genoa – Inter, arriva la condanna del Genoa

Genova. A distanza da due giorni dalla guerriglia urbana scatenata dai tifosi del Genoa, secondo quanto ricostruito dalla Digos, e dopo i primi arresti, arriva il comunicato ufficiale del Genoa che evidentemente ha atteso che venissero chiarite le responsabilità.

In una nota pubblicata sul sito web, la società “condanna nella maniera più ferma e senza riserve le manifestazioni di violenza e gli episodi di vandalismo che si sono registrati nelle strade adiacenti lo stadio Ferraris prima della partita di domenica 14 dicembre”.

Il Genoa dichiara anche di “prendere le distanze esprimendo massima solidarietà e vicinanza alle forze dell’ordine e ai cittadini vittime di danni e disagi a causa di queste azioni deprecabili, che nulla hanno a che vedere con gli ideali del nostro club e con i principi di un sano tifo sportivo”.