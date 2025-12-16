  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
GE24 Sport
CONDIVIDI
La nota

Scontri prima di Genoa – Inter, arriva la condanna del Genoa

Espressa "massima solidarietà e vicinanza alle forze dell'ordine e ai cittadini vittime di danni e disagi"

scontri tifosi

Genova. A distanza da due giorni dalla guerriglia urbana scatenata dai tifosi del Genoa, secondo quanto ricostruito dalla Digos, e dopo i primi arresti, arriva il comunicato ufficiale del Genoa che evidentemente ha atteso che venissero chiarite le responsabilità.

In una nota pubblicata sul sito web, la società “condanna nella maniera più ferma e senza riserve le manifestazioni di violenza e gli episodi di vandalismo che si sono registrati nelle strade adiacenti lo stadio Ferraris prima della partita di domenica 14 dicembre”.

Il Genoa dichiara anche di “prendere le distanze esprimendo massima solidarietà e vicinanza alle forze dell’ordine e ai cittadini vittime di danni e disagi a causa di queste azioni deprecabili, che nulla hanno a che vedere con gli ideali del nostro club e con i principi di un sano tifo sportivo”.

 

Più informazioni
leggi anche
scontri tifosi polizia
Identificati
Scontri prima di Genoa-Inter: arrestati cinque ultrà rossoblù
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.