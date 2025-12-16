Scontri prima di Genoa-Inter: arrestati cinque ultrà rossoblù

Genova. La Digos di Genova ha arrestato cinque tifosi rossoblù accusati di essere tra gli autori dei disordini prima del match Genoa-Inter di domenica pomeriggio. L’arresto flagranza differita è reso possibile grazie alla normativa che riguarda una serie di reati tra cui le manifestazioni sportive. Sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di oggetti pericolosi, lesioni e danneggiamenti. I riconoscimenti sono stati resi possibili grazie alle immagini della scientifica e delle telecamere di sorveglianza della zona.

Gli arrestati hanno età compresa tra i 23 e i 47 anni. Uno di loro è stato in passato sottoposto a misura di sorveglianza speciale ed è attualmente gravato da avviso orale del Questore, un altro è attualmente gravato da un Daspo Urbano, mentre gli altri risultano, a vario titolo, già noti per reati contro la persona, contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione.

Gli arrestati sono indagati per travisamento con uso di caschi o cappucci, resistenza a pubblico ufficiale aggravata e in concorso, violazioni della normativa in materia di manifestazioni sportive e danneggiamento aggravato.

In particolare uno di loro è stato ripreso mentre impugnava e scagliava con forza un cartello di segnaletica stradale in metallo pesante contro gli agenti, schierati a protezione del settore ospiti e frapposta tra la tifoseria genoana e quella interista. Gli altri arrestati sono stati immortalati mentre brandivano aste, bastoni e cinghie, utilizzate per colpire i poliziotti.

Proseguono intanto le indagini della Digos per identificare gli autori dei danni. Gli arrestati sono stati portati presso le Case Circondariali di Marassi e Alessandria.

La ricostruzione del tentato agguato alla tifoseria dell’Inter

Nel corso degli scontri tra tifosi rossoblù (supportati da una componente di ultrà del Napoli arrivati appositamente a Genova) e forze dell’ordine 15 agenti dei reparti mobili sono rimasti feriti o contusi. E la conta dei danni al momento è di tre mezzi privati incendiati (uno scooter, un’auto e un furgone) e di almeno due altre auto private gravemente danneggiate.

Dalla prima ricostruzione effettuata dalla Digos emerge come l’attacco alla tifoseria ospite sia stato premeditato e abbia coinvolto in tutto circa 300 ultrà, tra genoani e tifosi partenopei, arrivati apposta da Napoli per ingaggiare una battaglia con gli interisti. Questi ultimi non avrebbero però mai messo in atto nessun tipo di provocazione né causato problemi di ordine pubblico.

Come sempre, il dispositivo predisposto dalla Questura ha previsto gli spostamenti dei tifosi ospiti a bordo dei pullman turistici e delle navette scortate dal parcheggio di interscambio allo stadio. E poco dopo le 16, altri 120 ultras interisti, arrivati alla stazione Principe, sono stati anche loro scortati su navette fino al parcheggio interno del settore ospiti.

E’ stato a quel punto che i genoani, insieme ai partenopei, in gran parte travisati sono scesi da scalinata Montaldo e dai tradizionali luoghi di ritrovo limitrofi, hanno percorso via Canevari e arrivati in Piazza Romagnosi, dopo aver dato lanciato decine di fumogeni, ha provato a dirigersi verso lo sbarramento di polizia posto a protezione del settore ospiti. A quel punto è volato di tutto: petardi, bottiglie, oggetti contundenti di vario tipo compresa la segnaletica stradale divelta.

L’ intervento dei reparti mobili ha evitato contatti tra le due tifoserie riuscendo a tenere gli ospiti sempre all’interno del loro settore e allontanando gli ultrà di casa con lacrimogeni e con una carica di alleggerimento. Il gruppo di violenti è poi tornato su via Canevari, in direzione scalinata Montaldo, tentando di raggiungere il settore ospiti attraverso via Monnet, dove, all’altezza del monumento “Spagnolo”, è stato nuovamente respinto. Nessun incidente si è invece verificato al termine della partita.