Genova. E’ di 15 operatori di polizia lievemente feriti il bilancio degli scontri andati in scena ieri pomeriggio prima del match Genoa Inter, a Marassi, terminato con la sconfitta del Grifone.

Sono tutti operatori dei reparti mobili: non sono gravi ma hanno dovuto ricorrere alle cure mediche presso l’ospedale San Martino.

I dispositivi di polizia schierati hanno evitato che le tue tifoserie arrivassero a contatto. Sono in corso le indagini della Digos e della polizia scientifica per identificare gli autori delle violenze, partite dalla zona di scalinata Montaldo dove un gruppo di ultrà con il volto travisato attendeva l’arrivo dei tifosi ospiti da metà pomeriggio, Poi circa un’ora prima del fischio d’inizio circa duecento giovani si sono affrontati a distanza in via Canevari tra piazza Romagnosi e l’istituto scolastico Firpo, lanciandosi fumogeni, bombe carta e bottiglie recuperate dai bidoni della spazzatura che sono stati usati a mo’ di ariete.

Nel corso degli scontri sono stati lanciati anche fumogeni e petardi e alcuni mezzi privati sono andati a fuoco. Il traffico in zona è rimasto chiuso per diverse ore e gli abitanti del quartiere sono stati costretti a rimanere in casa e hanno assistito dalle finestre alle scene di guerriglia

I servizi disposti dalla Questura di Genova sono terminati sono a tarda sera quando tutti i tifosi ospiti sono stati scortati verso i pullman e le auto private fuori dal centro cittadini. Nelle prossime ore con le prime identificazioni scatteranno i Daspo e le denunce.