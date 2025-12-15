Scontri fuori dallo stadio, Traverso (Siap): “Ristrutturazione stadio è occasione per affrontare il tema sicurezza”

Genova. Dopo gli scontri tra tifoserie avvenuti ieri prima di Genoa-Inter, Roberto Traverso, segretario sindacato Siap, denuncia la criticità strutturale dell’ordine pubblico allo stadio Luigi Ferraris.

Secondo Traverso il Ferraris è un “gioiello” all’interno, ma con una gestione complessa: “Il problema non è lo stadio in sé: è la sua collocazione, completamente incassata nel tessuto urbano, nel cuore di un quartiere densamente abitato”. Questa ubicazione fa sì che l’evento sportivo si svolga “letteralmente dentro la città”, senza aree di separazione o contenimento.

Pur riconoscendo gli “altissimi” livelli di mediazione operati dalle Forze dell’Ordine, Traverso sottolinea che essa è insufficiente di fronte alla violenza deliberata: “Quando esiste una volontà deliberata di creare violenza, la mediazione – per quanto professionalmente elevata – non è sufficiente. Anzi, rischia di diventare frustrante”. I fatti di ieri, con gli scontri riversati in piena città, dimostrano la vulnerabilità di zone come Corso De Stefanis.

Traverso critica inoltre l’incomprensibile mancata applicazione dei divieti di trasferta per tifoserie notoriamente violente, definendo tale misura uno strumento preventivo che ridurrebbe significativamente il rischio. Infine, l’appello alla Sindaca Silvia Salis sulla ristrutturazione dello stadio: “La ristrutturazione rappresenta un passaggio decisivo e non può limitarsi all’impianto sportivo in senso stretto. Deve essere l’occasione per affrontare in modo strutturale il rapporto tra stadio, città e sicurezza pubblica”. L’obiettivo è tutelare Marassi e i cittadini, evitando che ogni evento a rischio si trasformi in un’emergenza per i residenti e la Polizia di Stato.