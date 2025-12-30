Scolmatore del Bisagno, arrivato il nastro trasportatore della talpa: scavi a pieno regime entro febbraio

Genova. Visita questa mattina dell’assessore alle Infrastrutture e Difesa del Suolo di Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone al cantiere dello scolmatore del Bisagno a Genova. Si tratta della prima visita dopo la firma dell’accordo di revisione contrattuale, poche settimane fa, tra la struttura commissariale e le imprese appaltatrici.

“È stata l’occasione per ringraziare le maestranze e scambiarci gli auguri per queste festività. Il 2026 sarà un anno di grande impegno per questo cantiere per rispettare i tempi del cronoprogramma e garantire l’attivazione della galleria dal punto di vista idraulico dal 1° gennaio 2027, in caso di necessità. Da lì poi proseguiremo a lavorare per il completamento dell’opera nella primavera del 2028″.

Le lavorazioni in corso riguardano le opere propedeutiche al montaggio del nastro trasportatore, a partire dal 5 gennaio prossimo. Il macchinario, arrivato in porto, consentirà entro il mese successivo di andare a regime con le operazioni di scavo a ciclo continuo. Nel frattempo, continueranno ad essere utilizzati i camion per il trasporto dello smarino dalla Tbm fino all’esterno della galleria.