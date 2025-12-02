Città tagliata in due dallo sciopero ex Ilva: le alternative per attraversare la città e (forse) evitare le code

Genova. Con il blocco di Cornigliano da parte dei lavoratori ex Ilva che va avanti ad oltranza, e con il blocco della A10 Genova anche oggi si è trovata tagliata di fatto in due, con code e rallentamenti che stanno interessando la viabilità di tutto il ponente e cascata di tutta città. Migliaia i genovesi che ieri e ancora questa mattina sono rimasti intrappolati nel traffico, con ritardi e disagi di ogni sorta

Il passaggio di Borzoli

Gettonatissimo – e quindi anch’esso a rischio traffico – anche il passaggio via Borzoli e Fegino, raggiungibile da Sestri Ponente o passando per la galleria degli Erzelli appena usciti – se possibile – dal casello di Genova Aeroporto, che attraversando poi per Rivarolo permette di bypassare Cornigliano a trovarsi a Sampierdarena. Nei momenti di coda di questa mattina, secondo i dati dei navigatori, un Pegli – Sampierdarena impegnava circa 50 minuti. In alternativa, una volta in Valpolcevera, si può risalire fino a Bolzaneto per prendere l’A7 in direzione di Genova – ma con le incognite degli imbuti ai caselli – oppure attraversare Manesseno e Piccarello, per svalicare in Val Bisagno attraverso Pino o Trensasco. Un tragitto che questa mattina – da Pegli a Molassana – sforava di poco l’ora per circa 30 chilometri di percorrenza.

Un giro della Madonna (della Guardia)

In queste ore di caos, però, è diventato competitivo anche un altro giro, decisamente più lungo e avventuroso – e non adatto a mezzi troppo ingombranti – ma che potrebbe regalare sorprese. Da Pegli, infatti, risalendo la Val Varenna, attraversato San Carlo, si arriva a Lencisa, per poi scendere direttamente a Bolzaneto, passando praticamente sotto la Madonna della Guardia – invocatissima in queste ore – che dall’alto del monte Figogna ancora una volta osserva con sguardo materno e rassegnato i disastri della nostra città. Un tragitto di circa 45 minuti per una ventina di chilometri che permettere di saltare il clou del disagio. Una volta in Val Polcevera, poi, le alternative sono quelle di cui sopra, con un arrivo ipotetico a Molassana in circa un’ora e un quarto (e un quarantina di chilometri percorsi), ma senza lo stress del loop parti-frena-aspetta-clacson-sospiro-riparti.