Sciopero al Teatro Carlo Felice, a rischio lo spettacolo di Roberto Bolle

Genova. Per domenica 7 dicembre il sindacato Slc Cgil ha organizzato uno sciopero del personale del Teatro Carlo Felice di Genova “contro il perdurare delle ragioni alla base dello stato di agitazione proclamato nei mesi scorsi”.
Tra le principali questioni irrisolte ci sono “quelle legate agli organici con particolare riferimento ai precari, i problemi salariali e gli scivoli pensionistici”, dicono i sindacati.
“A questo si aggiunge la mancanza di comunicazione ai propri dipendenti sull’organizzazione del lavoro che denota da parte del teatro una scarsa attenzione nei loro confronti”.
Il perdurare di tale situazione è alla base della nuova protesta annunciata per domenica 7 dicembre quando sarà in scena lo spettacolo “Caravaggio” con Roberto Bolle.