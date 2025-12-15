Pd, a Genova il congresso entra nel vivo: giovedì arriva la segretaria Elly Schlein

Genova. Manca ancora l’ufficialità ma giovedì 18 dicembre, una settimana prima di Natale, potrebbe tornare a Genova la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein. Poco più di due mesi dopo l’ultima visita – orchestrata anche per mettere a tacere le voci di sfida tra lei e la sindaca di Genova Silvia Salis – la leader dem potrebbe tornare sotto la lanterna in una fase importante per il partito, impegnato in queste settimane nel congresso provinciale.

Schlein, che ieri ha chiuso l’assemblea nazionale, dovrebbe arrivare il 18 dicembre, tra il tardo pomeriggio e la serata, e fare un passaggio al Che stella, il festival natalizio organizzato dall’associazione Music For Peace nella sede di via Balleydier, a San Benigno.

Nel frattempo il congresso genovese è già entrato nel vivo. Ieri, domenica, l’assemblea al circolo delle Vigne, nel centro storico, aperta dal candidato unitario, Francesco Tognoni, segretario in pectore.

Tognoni, collaboratore del parlamentare Alberto Pandolfo, ma prima di lui di Andrea Orlando, è membro della segreteria dem già dal 2021. Prenderà il posto di Simone D’Angelo, ed è candidato unitario ovvero non avrà avversari al congresso – la possibile candidata della minoranza bonacciniana, Vittoria Canessa Cerchi, si è ritirata prima dell’inizio della fase congressuale – ma le assemblee nei circoli rappresentano comunque un momento dialettico caldo per il primo partito cittadino.

Anche perché il Pd Genovese vive un momento del tutto particolare, dopo aver primeggiato alle urne e contando su un gruppo mai così numeroso in consiglio comunale, non ha però una sindaca sua diretta espressione e, all’orizzonte, si avvicinano alcune situazioni che potrebbero essere politicamente spinose: la prima tra tutte quella della posizione sull’ipotesi di un termovalorizzatore per i rifiuti da costruire a Scarpino.

Quindi ieri, all’assemblea alle Vigne, sotto traccia, si è cercato di capire come essere il partito di maggioranza per eccellenza – quello che più di altri ha un mandato di guida e di supporto alla prima cittadina – ma senza snaturarsi rispetto alle istanze dell’elettorato.

In corso l’elezione dei delegati all’assemblea provinciale, l’organismo che eleggerà il segretario il 20 dicembre, con una rappresentanza di tutti i 44 circoli dell’area metropolitana.