Soccorsi in mare

Sbarco Sea Watch 5 a La Spezia: la Croce Rossa si mobilita per l’accoglienza di 70 migranti

Le operazioni, come reso noto dalla stessa Croce Rossa spezzina, prenderanno il via già alle prime luci dell'alba, con l'impiego di un totale di 15 operatori tra volontari e personale sanitario

sea watch

La Spezia. La Croce Rossa Italiana (CRI) di La Spezia è in piena mobilitazione in vista dell’arrivo della nave umanitaria Sea Watch 5, attesa nel porto ligure per la mattina di domani, lunedì 15 dicembre. L’imbarcazione, come confermato, ha a bordo 70 migranti.

A darne notizia l’Ansa. La macchina della Croce Rossa di La Spezia è pronta a mobilitarsi nuovamente in vista dello sbarco della nave Sea Watch 5, attesa nel porto ligure domattina, lunedì 15, con a bordo 70 migranti.

Le operazioni, come reso noto dalla stessa Croce Rossa spezzina, prenderanno il via già alle prime luci dell’alba, con l’impiego di un totale di 15 operatori tra volontari e personale sanitario. Le attività inizieranno precisamente alle ore 5.30, momento in cui i volontari CRI si dedicheranno all’allestimento dell’area di sbarco. Saranno installate quattro strutture mobili per l’accoglienza e saranno predisposte due ambulanze, pronte per eventuali trasferimenti rapidi dei migranti verso le strutture ospedaliere del territorio, qualora necessario.

Il ruolo della Croce Rossa è fondamentale: oltre alla gestione logistica dell’area, si occuperà come di consueto dell’accoglienza immediata e del supporto sanitario dei migranti sbarcati. Per assicurare un intervento tempestivo e coordinato in tutte le fasi dello sbarco e garantire la massima assistenza sanitaria, la Croce Rossa lavorerà in stretta sinergia con ASL (Azienda Sanitaria Locale), Questura e Sanità Marittima.

