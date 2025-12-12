  • News24
Tripletta

“Sarà tre volte Natale”, tre giorni di festa al Cep e Voltri 2

Il 19, 20 e 22 dicembre sono previste tre feste organizzate dalla rete di associazioni locali, tutte ad accesso libero

Genova. Anche sulle colline di Voltri e al Cep si respira aria natalizia. Il 19, 20 e 22 dicembre sono previste tre feste organizzate dalla rete di associazioni locali, ad accesso libero e organizzate nelle aree di Centro Zenit/Area Pianacci, Misericordia Ponente Soccorso e Centro Civico/Casa di Quartiere di Voltri 2.

La rete organizzatrice è composta da Agorà Coop, Anspi, ATS 34, Centro “I Girovaghi”, Centro Servizi Famiglia Ponente, Centro Zenit, Circolo Arci Pianacci, Comitato di Quartiere di via Cravasco, Comitato di Quartiere Voltri 2, CSE Mompracem, Elite Boxing Club, Gruppo Storico Voltri, “La casa sul mare”, Misericordia Ponente Soccorso, Municipio VII Ponente, ODV Prato, SEA Ponente con Scuola delle Vespertine di Pegli, Voglie di pizza.

Il primo appuntamento è per il 19 dicembre, giornata con un programma itinerante. Si parte alle 16.30 al Centro Zenit di via della Benedicta 2 con lettura di fiabe, creazione di addobbi natalizi, decorazione dei “biscotti di Natale” e successivo trasferimento al vicino Circolo ARCI Pianacci per un altro laboratorio natalizio, letterine e la chiusura con la distribuzione di cioccolata calda.

Il 20 dicembre, presso gli spazi di Misericordia Ponente Soccorso (via Martiri del Turchino 46), dalle 15.30 alle 18.30, oltre agli stands gastronomici con focaccine fritte e vin brûlé, si potrà visitare la “casa di Babbo Natale”, partecipare a diversi laboratori per bambini e, fino ad esaurimento, poter approfittare a piene mani dei popcorn preparati dai volontari dell’Associazione.

Il 22 dicembre, dalle 16 alle 19, il trittico di Natale si chiuderà negli spazi del Centro Civico/Casa di quartiere di Voltri 2, in via Pastore 45-via Calamandrei 65, con un programma così articolato: truccabimbi a tema natalizio, lettura con il kamishibai (un metodo di narrazione giapponese per l’animazione alla lettura che combina immagini e testo) , il “Bingo di Natale”, e distribuzione di doni a cura degli “Elfi” del Gruppo Storico Voltrese, oltre a pandoro e bibite per tutti.

Nei diversi appuntamenti non mancherà Babbo Natale, che arriverà sempre a bordo del “porterino” di Misericordia Ponente Soccorso. Un trittico di feste alle quali sarà presente anche il Municipio VII Ponente, con uno spazio per raccogliere i desideri del quartiere per il prossimo anno.

“Un territorio in cui si concentrano molte criticità economico-sociali ma che può contare sulla vivacità di molte associazioni in grado di offrire, quotidianamente, opportunità e servizi a tutta la comunità”, concludono gli organizzatori.

