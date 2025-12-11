Truogoli di Santa Brigida, sabato 13 dicembre Christmas Party e festa per i nuovi negozi

Genova. Un pomeriggio di festa per celebrare l’arrivo del Natale ma anche l’apertura di nuove attività, nel centro storico. Il civ Balbi Principe con i commercianti di Via Prè invita genovesi e turisti al Christmas Party che si terrà in piazza Truogoli di Santa Brigida sabato 13 dicembre dalle 15 alle 18.30.

“Sarà una splendida occasione per far festa e per dare il benvenuto alle attività di recente apertura in pizza Truogoli e via Prè – dicono gli organizzatori – ovvero BeSpoke Wood Art, Antica Pasticceria Camogli Bakery e il nuovo punto vendita del consolidato brand Occhialeria Sociale di Pré“.

Bespoke Wood Art è un negozio di creazioni di pezzi unici in legno e resina, dove si realizzano anche incisioni laser personalizzate, unendo design e artigianato.

Antica Pasticceria Camogli Bakery è una pasticceria con caffetteria dello storico marchio genovese di tradizione dolciaria che apre la sua prima bakery in città, pronta ad accogliere studenti in cerca di dolcezza, turisti alla scoperta dei sapori liguri e genovesi che desiderano una coccola quotidiana.

Ed infine per festeggiare il nuovo punto vendita in Via Prè dell’Occhialeria Sociale, ormai un vero e proprio must dei negozi di nuova concezione, dove non si fa solo commercio e l’aspetto sociale è preponderante, perché all’occhialeria di érè la vista è considerata un diritto e l’obiettivo è di garantire un paio di occhiali da vista a tutti, a prescindere da ogni discriminazione, anche economica.

Un’occasione per condividere un pomeriggio in una delle piazze più caratteristiche del centro storico di Genova, tra laboratori, musica presentazioni e apertivi.

Ospiti speciali del Christmas Party saranno Ivano La Rosa, scrittore ideatore e art director della seria podcast Acca, che per l’occasione presenterà il suo progetto multimediale e la casa vinicola piemontese La Vernetta produttrice di vini pregiati piemontesi ubicata tra il Monferrato e le Langhe, che realizzerà una degustazione dei suoi prodotti vinicoli di punta.

Visual Garden, studio fotografico di piazza Truogoli, per l’occasione organizza un trekking fotografico nel centro storico di Genova alla scoperta della magia del Natale