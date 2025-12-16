Da Fimaa Confcommercio 7.500 euro per Sant’Egidio

Genova. Sono 7.500 gli euro raccolti nel corso dell’evento benefico organizzato da Fimaa Confcommercio in occasione del Cocktail di Gala dello scorso 4 dicembre al Palazzo della Borsa.

La cifra, devoluta alla Comunità di Sant’Egidio, è stata raccolta grazie alla solidarietà di imprenditori, cittadini e aziende associate.La consegna ufficiale del maxi assegno si è tenuta martedì mattina nella sede di Sant’Egidio in centro città, alla presenza dei rappresentanti di Fimaa, della Comunità di Sant’Egidio e di Confcommercio Genova.

“La cifra raccolta testimonia il valore di una comunità che sa unirsi attorno a progetti capaci di generare impatto reale – ha detto Luca Del Guasta, presidente di Fimaa Genova – Siamo orgogliosi del contributo che Fimaa, Confcommercio e le imprese associate hanno saputo offrire alla Comunità di Sant’Egidio, una realtà che opera ogni giorno a fianco dei più fragili”.

All’iniziativa hanno partecipato oltre 100 persone, e più di 10 attività commerciali hanno infatti messo a disposizione i premi della lotteria solidale, tra cui una crociera MSC per due persone, e numerosi altri premi di grande valore nei settori preziosi, benessere, food, abbigliamento e arredamento.

“Iniziative come questa sono un segnale importante dal tessuto economico del nostro territorio – ha commentato Oscar Cattaneo, vice presidente vicario di Confcommercio Genova – L’operazione promossa da Fimaa rappresenta al meglio la nostra vicinanza nei confronti delle persone più fragili e bisognose”.

“Il contributo di Fimaa Confcommercio per noi è importante, perché ci aiuta a sostenere molte persone fragili – ha spiegato Andrea Chiappori, responsabile della Comunità di Sant’Egidio in Liguria – ma anche perché chiama a raccolta commercianti, imprenditori e istituzioni e mette in moto un movimento virtuoso di sostegno”.