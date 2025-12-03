Sanità, il consigliere regionale Biasi propone un emendamento sulle foresterie per medici e operatori

Liguria. Il consigliere regionale della Lega Armando Biasi (presidente della III commissione Attività produttive) ha presentato un emendamento alla riforma sanitaria legato alle foresterie.

“Quando si parla di sanità − dice Biasi − la prima cosa che i cittadini chiedono è semplice: avere un medico vicino, senza dovere fare chilometri o aspettare mesi. E questo vale ancora di più nei Comuni più piccoli o lontani dalle grandi città. Il problema, però, è che non sempre riusciamo ad attirare medici, specializzandi e operatori sanitari nelle zone meno centrali della nostra regione. Per questo, in merito alla nuova riforma della sanità ligure, ho presentato un emendamento che prova a dare una risposta concreta e di buon senso. La proposta è quella di mettere a disposizione delle foresterie per i professionisti della sanità che vengono a lavorare nei nostri territori, in modo da renderli più appetibili e far sì che non scelgano altre regioni o strutture più comode, ma che decidano invece di fermarsi stabilmente”.

L’emendamento prevede che si possano attivare accordi con Arte, così da garantire, secondo Biasi, una gestione ordinata e trasparente di queste strutture, dalla manutenzione alla loro assegnazione.

“L’obiettivo è evitare disparità e avere un unico riferimento regionale che coordini il tutto. Un altro punto fondamentale del mio emendamento riguarda la ripartizione dei fondi regionali. L’obiettivo è usarli meglio e se necessario aumentarli, tra le varie aree della Liguria, equilibrando la quota capitaria, ossia la ripartizione delle risorse pro capite per la sanità alle province in base al numero di abitanti e al fabbisogno. Questo permetterà di attribuire le giuste risorse economiche a ogni territorio, con grande beneficio anche per la provincia di Imperia, rendendo possibile rispondere in modo puntuale alle esigenze sanitare dei liguri, riducendo gli spostamenti inutili verso altre province o fuori regione, che spesso gravano economicamente sulla sanità e creano disagi ai cittadini. Il tema della quota capitaria è sempre stato centrale, in particolare per l’imperiese. Fin da quando ero sindaco ho lavorato affinché venisse equiparata a quella del resto della Liguria, convinto che ogni territorio debba avere le stesse opportunità e le giuste risorse per garantire ai cittadini servizi sanitari adeguati. Il messaggio è chiaro. Rafforzare la nostra sanità territoriale partendo dalle persone, sia quelle che ci curano sia quelle che hanno bisogno di essere curate. È un passo in avanti nato da un lavoro serio, condiviso e fatto con grande senso di responsabilità nei confronti dei liguri. Continueremo a lavorare per una sanità che sia davvero alla portata di tutti, in ogni angolo della Liguria”.