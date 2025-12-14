Sanità, all’evento benefico dell’Ail presentato il nuovo Centro Trapianti del San Martino

Genova. L’assessore all’Energia e al Patrimonio Paolo Ripamonti ha partecipato, in rappresentanza della Regione Liguria, all’evento natalizio organizzato dall’AIL, Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma, che si è tenuto a bordo della nave MSC World Europa.

Durante l’appuntamento è stato presentato il nuovo Centro Trapianti in costruzione al secondo piano del Padiglione 6 dell’ospedale policlinico San Martino di Genova, frutto di una donazione di circa 2 milioni di euro da parte di AIL Genova.

L’evento ha scopo benefico per raccolta fondi per l’attività dell’associazione.

“Sono molto orgoglioso di partecipare – ha detto Ripamonti – e voglio sottolineare e ribadire quanto sia fondamentale l’attività dell’AIL, una realtà che, da molti anni, è al fianco dei malati di leucemie, linfomi e mieloma. In particolare, voglio ringraziare l’associazione per lo straordinario progetto in corso di realizzazione grazie al loro contributo: un nuovo Centro Trapianti all’avanguardia in uno dei poli ospedalieri più importanti d’Italia. Per la prima volta nella storia del San Martino una associazione di volontariato non si limita a finanziare gli allestimenti di un reparto o l’acquisto di un macchinario, ma dona interamente l’opera finita e completa”.

Sono inoltre intervenuti, con un videomessaggio, gli assessori alla Sanità Massimo Nicolò e alla Tutela dei consumatori Simona Ferro.