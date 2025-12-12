Sampdoria sconfitta, Gregucci: “Peccato, buona prova ma bisogna entrare in area ci vuole più cattiveria”

“Abbiamo fatto una buona prestazione contro una delle squadre favorite. Faccio i complimenti ai calciatori per lo spirito che hanno avuto in campo. Ma abbiamo l’amaro in bocca“. Esordisce così mister Angelo Gregucci al termine della partita persa 1 a 0 dalla Sampdoria sul campo del Palermo.

Un avvio di partita negativo però: “Nei venti minuti in cui dovevamo tenere duro, abbiamo subito molto in termini di tiri in porta, c’è stata anche una grande parata di Ghidotti”.

Ma la squadra ha saputo reagire anche se ha fatto fatica a creare occasioni da goal: “Nel secondo tempo abbiamo sempre avuto il boccino in mano. Abbiamo avuto molte volte il sentore di poter essere pericolosi, ma dobbiamo riempire di più l’area. Dobbiamo entrare in area con più cattiveria. Un peccato perché si poteva portare a casa un risultato positivo”.

“Abildgaard è molto importante per noi – conclude Gregucci -, oggi ha fatto una partita molto solida. Con queste prestazioni bisogna portare a casa i punti. Dovevamo essere più pericolosi ma la squadra sta crescendo sotto il profilo della prestazione”.