Sampdoria – Reggiana, Gregucci: “Chi partirà è stato preparato con un unico denominatore: lavorare per la squadra”

Genova. Vigilia di Sampdoria – Reggiana. Mister Gregucci parla sul canale ufficiale blucerchiato: “È una gara molto delicata con un avversario che ha il dente avvelenato e che fa prestazioni solide quando è chiamato a portare a casa il risultato. Quindi sarà una gara da leggere bene, da avere giusti atteggiamenti, comportamenti, quindi quello che ho sempre detto. Ogni gara sarà per noi determinante. La Reggiana è un avversario difficile, scorbutico, che conosce la categoria, quindi dovremmo farci trovare pronti per leggere bene le situazioni”.

La squadra è cresciuta, qualche risultato è arrivato, ma Gregucci è consapevole: “Siamo sempre sotto, quindi non basta. Dovremo cercare ancora di trovare migliori soluzioni. Per tirarci fuori bisogna fare prestazioni ancora migliori. Dobbiamo migliorare ancora tanti parametri”.

Al suo rientro Abildgaard è stato utilizzato come difensore centrale: “Abildgaard, professionista esemplare, un rilievo professionale altissimo, quotidianamente dà sempre il massimo. Nella visione tattica abbiamo ritenuto opportuno utilizzarlo in quel comparto di campo perché è un professionista molto solido”.

Di sicuro chi partirà domani e chi entrerà in campo è stato preparato in un unico modo, dice Gregucci: “Per dare prestazioni, solidità con un unico comune denominatore: la Sampdoria, deve lavorare per la squadra”.

Tra le individualità che in questo momento stanno dando molto c’è Massimo Coda, recuperato dopo l’arrivo di Gregucci-Foti: “Lui è un cannoniere importante per questa categoria, anzi il super cannoniere per la sua carriera. Io ho sempre cercato di chiedere di più a Massimo anche come riferimento di atteggiamento. Se ha molti giovani intorno a lui coi suoi comportamenti, può tirarsi dietro la squadra perché sotto il profilo dei gol è una certezza”.

Anche Pafundi è una pedina importante: “Lui bene sotto il profilo del lavoro quotidiano. Deve necessariamente crescere essendo giovane nel riempire di contenuti le sue partite, cominciare alla ricerca dei numeri, i numeri che poi determinano il risultato: giocate, assist, gol. Però per quanto riguarda comportamento quotidiano, pur essendo giovane, è un ragazzo che sta sul pezzo, deve solo riempire di numeri le sue prestazioni per diventare un giocatore top, visto che il talento ce l’ha”.

Il bilancio però non è ancora positivo: “Siamo all’inferno, siamo sempre sotto. Quando la Sampdoria matematicamente sarà salva, allora possiamo dire che la valutazione del nostro lavoro sarà sarà buono, ma se mancano ‘sti presupposti non ci siamo ancora. Quando la squadra sarà salva matematicamente, allora sarà stato fatto un buon lavoro. Focalizziamo sulla gara perché sarà importantissima. Per quanto riguarda dopo il 27, ci sono i direttori, non è il nostro compito fare il mercato, è collaborare nel mercato, ma ci penseranno sicuramente i direttori”.

I convocati di Sampdoria – Reggiana

Portieri: Coucke, Ghidotti, Krastev, Ravaglia.

Difensori: Depaoli, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Ioannou, Venuti, Vulikic.

Centrocampisti: Abildgaard, Barák, Bellemo, Benedetti, Casalino, Conti, Henderson, Ricci.

Attaccanti: Cherubini, Coda, Çuni, Narro, Pafundi