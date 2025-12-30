Sampdoria bacchettata dal giudice sportivo: tre ammende e due squalifiche nello staff

Genova. Era nell’aria visto quello che era successo durante e dopo la partita contro la Reggiana, con l’espulsione di Nicola Pozzi durante la gara e i cartellini rossi volati nel tunnel degli spogliatoi non solo all’indirizzo dei blucerchiati. Sampdoria ancora una volta protagonista nel documento di riepilogo del giudice sportivo per l’ultima giornata del 2025.

Tremila euro la sanzione alla società per un lancio di accendino al 40° del primo tempo e altri duemila euro a titolo di responsabilità oggettiva perché un collaboratore “ha assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti della panchina della società avversaria”.

Squalifica di un turno (niente Avellino sul campo) per Salvatore Foti, che era già stato espulso contro la Carrarese “per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria”. Anche per Nicola Pozzi squalifica di un turno “per avere, al 22° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale”.

Addirittura un’ammenda di 5mila euro a Marco Ferri (match analyst) per avere, al termine del primo tempo, all’ingresso del tunnel che adduce agli spogliatoi, “rivolto un’espressione offensiva a un calciatore della squadra avversaria”. L’infrazione è stata rilevata da un assistente.