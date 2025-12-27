Genova. Vittoria sul filo di lana per la Sampdoria, che piega la Reggiana 2-1 in rimonta. È Barak a dare tre punti importantissimi ai blucerchiati all’88’ dopo essere andata sotto al 14′ (rete di Portanova scaturita da un errore di Venuti, uscito in barella a fine primo tempo) e aver pareggiato con Conti al 26′. I blucerchiati hanno giocato una partita anche sporca, non priva di sbavature, ma lottando e credendoci sino alla fine. Il pubblico applaude e grida “Vi vogliamo così” dopo il fischio finale. Sampdoria che sale a 17 punti e dopo tanto tempo è fuori dalla zona caldissima appaiata con lo Spezia, in attesa della partita del Bari di questa sera.

Primo tempo Sampdoria – Reggiana

Formazione blucerchiata con qualche cambiamento rispetto alla trasferta di Padova: Cherubini e Giordano tornano titolari, Ioannou e Barak in panchina. Venuti viene schierato braccetto di sinistra nello scacchiere difensivo di Gregucci e Foti.

Inizio di match giocato senza paura dalle due squadre, ma è la Reggiana a passare in vantaggio grazie a un regalo di Venuti al 14′: il numero 18 sbaglia un passaggio verso Giordano con la squadra che sta salendo. La Reggiana ne approfitta e si invola con Rover che mette in mezzo il pallone. Nel due contro due in area Novakovich non ci arriva e ad avere la meglio è Portanova che sul secondo palo insacca il vantaggio.

Sampdoria che riparte affidandosi soprattutto a Pafundi. Partita che si incattivisce con due gialli per Depaoli e Reinhart e blucerchiati che arrivano al pareggio al 26′ grazie a Conti, autore di un tiro dal limite che si infila nell’angolino basso alla destra di Motta, rimasto immobile.

Sulle ali dell’entusiasmo il giovane centrocampista ci riprova al 35′ dopo aver rubato un pallone a centrocampo: discesa sino al limite, sinistro rasoterra fuori di poco.

La Reggiana si affaccia di nuovo dalle parti di Ghidotti al 39′ grazie a un paio di calci d’angolo: sul primo della serie Ghidotti è prodigioso a deviare sopra la traversa con un gran colpo di reni. Sul secondo la sua uscita coi pugni rilancia la ripartenza dei suoi, conclusa con un fallo fischiato vicino alla lunetta avversaria. La punizione seguente, battuta da Coda, è deviata dalla barriera.

Nel finale la Sampdoria è costretta a sostituire Venuti, che esce in barella dopo uno scontro con Tavsan e una brutta caduta. Per lui mani sulla faccia e tanto dolore.Dentro Ferrari.

Secondo tempo

Si riparte senza cambi e dopo sette minuti arriva un altro cartellino giallo: Rover reo di aver tenuto alta la gamba su Giordano colpendolo in faccia. Primo cambio della Reggiana: dentro Marras proprio per Rover (56′). Gregucci e Foti rimescolano le carte con Barak e Ioannou, dentro al 60′ al posto di Cherubini e Giordano. La partita è particolarmente spezzettata e sono poche le occasioni. La Sampdoria rischia al 70′ per un indecisione di Ghidotti che esce in ritardo sulla corsa di Novakovich, intervento in extremis in scivolata da parte del portiere che si era trovato a tu per tu con l’attaccante. Due minuti dopo è Coda ad andare alla conclusione in area con il pallone che passa sotto alle gambe di Quaranta, ma è respinto da Motta.

Due nel frattempo i cartellini rossi, uno per parte, esibiti dall’arbitro verso le due panchine. Altra girandola di cambi con la Reggiana che butta dentro Mendicino, Gondo e Libutti e la Samp Cuni e Ricci. La partita sembra ormai non avere troppo da dire, con le due squadre anche un po’ disordinate, invece è la Samp a gioire all’88’ con Barak che di prima intenzione trova l’angolino avventandosi su una palla difesa da Cuni. Nei sei minuti di recupero finali ancora un giallo per Ferrari, che evita una ripartenza, un ulteriore espulso dalla panchina della Reggiana e poi tutti a festeggiare sotto la Sud la terza vittoria di fila in casa.

La cronaca minuto per minuto

96′ Finisce così, la Sampdoria torna alla vittoria. Dopo il fischio finale espulso Gondo per proteste

94′ Ammonizione per Ferrari, che atterra in scivolata Magnani

92′ Altro rosso verso la panchina della Reggiana

90′ Sei minuti di recupero

88′ Vantaggio della Sampdoria! Barak con il sinistro infila nell’angolino una palla appoggiata da Cuni in area di rigore

83′ Corner per la Reggiana, in qualche modo la palla arriva tra le braccia di Ghidotti che fa ripartire i suoi, ma Barak, appena passato il centrocampo, non arriva sul passaggio

80′ Doppio cambio anche nella Sampdoria Conti per Ricci, Cuni per Pafundi

78′ Tre cambi nella Reggiana fuori Reinhart per Mendicino, Novakovich per Gondo e Bozzolan per Libutti

78′ Altro rosso verso la panchina, stavolta a farne le spese è qualcuno della Reggiana

76′ Ammonito Lambourde, braccio alto su Henderson

72′ Coda! L’attaccante in area di rigore riesce a concludere a rete con il pallone che passa in mezzo alle gambe di Quaranta. Motta respinge come può

71′ Nella Reggiana esce Tavsan per Lambourde

70′ Rischio della Sampdoria con un’indecisione in uscita di Ghidotti che rischia grosso su una palla lunga su cui sta per avventarsi Novakovich. Il portiere si riprende e in scivolata anticipa l’avversario

67′ Pafundi subisce un fallo e chiede l’ammonizione per l’avversario, ci sono proteste anche dalla panchina blucerchiata e Collu espelle un collaboratore tecnico

60′ Doppio cambio Samp: Cherubini per Barak e Giordano per Ioannou

56′ Cambio nella Reggiana, esce Rover per Marras

54′ Giordano toglie il pallone a Tavsan, sfera che rotola in corner. Sugli sviluppi la Sampdoria viene fermata in ripartenza e Bozzolan prova un improbabile pallonetto dalla distanza che Ghidotti fa suo senza problemi

52′ Ammonito Rover, gamba alta che colpisce in faccia Giordano

48′ Punizione battuta da Conti, mischia in area e alla fine Collu fischia un fallo a favore della Reggiana

46′ Si riparte con palla alla Sampdoria, che ora attacca verso la Sud. Subito gioco fermo per un fallo subito da Pafundi, che si tocca il ginocchio

45+2′ Ammonito Hadzikadunic, trattenuta su Portanova

45′ Cinque minuti di recupero

45′ Nella Sampdoria esce Venuti per Ferrari

43′ Brutto scontro tra Venuti e Tavsan, entrambi restano a terra, ma ad avere la peggio sembra essere il blucerchiato, caduto male, che esce in barella

41′ Batte Coda, palla che viene deviata dalla barriera

39′ Occasione Reggiana! Sulla battuta dell’angolo di Reinhart colpo di testa di Papetti su cui Ghidotti è prodigioso a mettere sopra la traversa con un gran colpo di reni. Ancora il portiere blucerchiato è bravissimo nell’uscita che rilancia la ripartenza dei suoi. Sampdoria che guadagna un calcio di punizione poco dietro la lunetta per un fallo di mano su tiro di Henderson

38′ Corner guadagnato dalla Reggiana, partita un po’ spezzettata ora con diversi falli

35′ Break di Conti che ruba un pallone a centrocampo e prova un altro tiro dal limite, stavolta fuori di poco

26′ Pareggio della Sampdoria! Sull’angolo di Pafundi Conti dal limite trova la conclusione vincente colpendo il pallone in modo anche un po’ strano che si infila nell’angolino basso lasciando di sasso Motta

25′ Cross di Pafundi, che va sul fondo, palla respinta in corner

24′ Ammonito Reinhart, intervento pericoloso su Henderson che rimane a terra urlante, toccandosi il ginocchio

20′ Ammonizione per Depaoli, fallo su Tavsan

14′ Gol della Reggiana, errore di Venuti che sbaglia un passaggio su Giordano, invece che arretrare il giocatore prova un raddoppio che ha l’effetto di lasciare sguarnita ulteriormente la difesa. La Reggiana ne approfitta e capitalizza un cross in mezzo di Rover su cui Novakovich non arriva, ma dietro di lui c’è Portanova che sul secondo palo insacca facilmente

9′ Punizione per la Reggiana praticamente speculare a quella precedente in favore della Sampdoria, battuta di Tavsan, Venuti di testa mette fuori dall’area. Proteste dei blucerchiati per un fallo subito in attacco non rilevato dall’arbitro Collu

6′ Pafundi atterrato sulla trequarti praticamete sulla rimessa laterale, dalla punizione calciata dallo stesso numero 20 scaturisce un pallone sul secondo palo dove si è sistemato Abildgaard che però inciampa. Occasione mancata per la Sampdoria

5′ Portanova prova a sorprendere Ghidotti tirando quasi da centrocampo. Conclusione velleitaria facile preda del portiere

4′ Primo corner guadagnato dalla Sampdoria, la difesa della Reggiana spara sopra la traversa un bel cross di Venuti su cui si è avventato Coda al centro dell’area. Dalla battuta nulla di fatto; Motta esce coi pugni

1′ Primo pallone per la Reggiana. Sampdoria che attacca verso la Nord in questo primo tempo

Tutto pronto per Sampdoria – Reggiana allo Stadio Luigi Ferraris. Giornata limpida e ventosa per l’ultima dell’anno 2025 dei blucerchiati, alla ricerca di un’altra vittoria casalinga per risalire in classifica e allontanarsi dalla zona retrocessione.

Negli undici, rispetto a Padova, Cherubini e Giordano dal ptimo minuto. In panchina Barak e Ioannou. Coda vertice offensivo. Anche oggi Abildgaard schierato come centrale.

Ecco le formazioni in campo:

Sampdoria: Ghidotti, Venuti (45′ Ferrari), Abildgaard, Hadzikadunic, Depaoli, Conti (80′ Ricci), Henderson, Giordano (60′ Ioannou), Pafundi (80′ Cuni), Cherubini (60′ Barak), Coda.

Allenatore: Gregucci.

A disposizione: Krastev, Ravaglia, Coucke, Bellemo, Vulikic, Narro, Benedetti.

Reggiana: Motta, Papetti, Magnani, Quaranta, Rover (56′ Marras), Reinhart (78′ Mendicino), Charlys, Bozzolan (78′ Libutti), Tavsan (71′ Lambourde), Portanova, Novakovich (78′ Gondo).

Allenatore: Sibilano.

A disposizione: Seculin, Rozzio, Stulac, Vallarelli, Sampirisi, Trippaldelli, Bonetti.

Arbitro: Collu di Cagliari; assistenti: Nieddo di Ozieri, Biffi di Treviglio; Quarto ufficiale: Calzavara di Varese; Var: Nasca di Bari; Avar: Mazzoleni di Bergamo.

Ammoniti: Depaoli, Hadzikadunic, Ferrari (S); Reinhart, Rover, Lambourde (R)

Espulso: Gondo per proteste dopo il fischio finale

Spettatori: abbonati 20.392, rateo 194.745 euro;p aganti 4.324, incasso 78.949 euro