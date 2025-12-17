Sampdoria, in gruppo Çuni e Coda. A Padova arbitrerà Ayroldi

Genova. Sarà Ayroldi di Molfetta l’arbitro di Padova-Sampdoria, gara in programma sabato 20 dicembre (ore 15.00) all’Euganeo.

Assistenti: Passeri di Gubbio e Scarpa di Collegno. Quarto ufficiale: Tremolada di Monza. Var: Santoro di Messina. Avar: Marini di Roma 1.

Nel Padova mancherà Harder. Nessuna assenza per squalifica nella Sampdoria che ha Benedetti e Vulikic tra i diffidati.

Oggi sul campo superiore del “Mugnaini” di Bogliasco, Angelo Gregucci e staff hanno diretto una seduta pomeridiana a base di attivazione in palestra e sul campo, torelli, esercitazioni tattiche e partitelle su spazi ridotti ad alta intensità. Con il gruppo anche Massimo Coda e Marvin Çuni. Differenziati per Leonardo Benedetti e Alessandro Riccio. Giorgio Altare e Alessandro Bellemo proseguono i rispettivi percorsi di recupero. Domani, giovedì, è in agenda un allenamento mattutino.

La prevendita dei biglietti del settore ospiti (capienza 1.500 posti) saranno in vendita sino alle 19 di venerdì 19 dicembre nei punti vendita del circuito Vivaticket di tutta Italia e via web al prezzo di 22 (+i diritti di prevendita). Su disposizione delle autorità preposte alla pubblica sicurezza, si informa che tutti i tifosi residenti nella provincia di Genova non potranno acquistare i biglietti per il settore Tribuna Est.

La Sampdoria ha anche annunciato la prevendita dei biglietti per Sampdoria – Reggiana in programma sabato 27 dicembre alle 15. Il settore ospiti rimarrà chiuso e la vendita dei biglietti dei settori locali sarà vietata ai residenti nella provincia di Reggio Emilia.

La vendita dei tagliandi inizierà alle 10 di giovedì 18 dicembre nei seguenti punti vendita: online su sampdoria.ticketone.it; online su sampdoria.ticketag.it (solo per abbonamenti di Gradinata Sud non utilizzati); SampCity, via XX Settembre 252r (chiuso il 25 dicembre e aperto il 26 dicembre con orario 15:00-19:30); rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale; botteghino stadio di via Monnet (aperto solo nella giornata di sabato 27 dicembre a partire dalle ore 13).