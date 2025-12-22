Sampdoria ultima per giocatori in goal, Coda vale da solo metà dei punti

La Sampdoria è seconda dati Transfermarkt per spese di mercato con 8,68 milioni. Ed è quindi la peggior squadra per rapporto investimenti/posizione in classifica, visto il penultimo posto in coabitazione con Spezia e Mantova.

I blucerchiati sono ultimi insieme al Mantova per numero di giocatori andati a segno. Soltanto sei. E tra questi, spicca come ovvio Massimo Coda. I suoi otto goal, tra l’altro, sono pesantissimi visto che numeri alla mano sono valsi ben 8 punti. Più della metà dei 14 totalizzati in queste 17 partite. Il contributo dei giocatori d’attacco in zona goal è stato un fallimento totale: un goal a testa per Pafundi e Cuni e zero goal per Narro, flop clamoroso di Fredberg e Mancini.

Mancano i goal dei centrocampisti. In campionato ha segnato solo Henderson, due reti, a cui aggiungere quella in Coppa Italia contro Lo Spezia. Colpisce l’involuzione costante di Benedetti, provato in tantissimi ruoli ma mai convincente in due anni e mezzo di Sampdoria. In una stagione al Bari, tra coppa, campionato e playoff, aveva realizzato quattro goal e tre assist. Una sola rete in questo lungo periodo blucerchiato. Meglio gli esterni Ioannou e Depaoli, con due marcature a testa. In sintesi, i goal portati dal mercato estivo sono stati appena quattro.

La società sa che per evitare la seconda retrocessione sul campo consecutiva non può stare a guardare incrociando le dita e accendendo ceri per l’incolumità fisica di Coda. Il club si sta muovendo sul mercato e i nomi più ribattuti dalle testate specializzate a livello nazionale sono quelli di Matteo Brunori, del Palermo, e Samuele Mulattieri, del Sassuolo.

Mulattieri, spezzino leva 2000, ha segnato nove goal nelle ultime due stagioni con la maglia del Sassuolo. Quest’anno, chiuso da Pinamonti e Cheddira, è stato prestato al Deportivo La Coruña, nobile decaduta che sta cercando di tornare nella Liga. Tredici presenze e solo un goal in questa stagione però. Nell’annata 22/23 aveva preso parte con 12 goal alla promozione in Serie A del Frosisone.

Matteo Brunori, classe 1994, ha conosciuto la Liguria nella stagione 20/21 con la Virtus Entella. Il suo salto di qualità con il Palermo, di cui è stato un pilastro dal 2021: 153 presenze e 69 goal con i rosanero. Quest’anno è finito fuori da radar di Inzaghi che lo ha impiegato 11 volte per un totale di 500 minuti.

A centrocampo, sembra vicino il centrocampista Salvatore Esposito. Giocatore nato nel 2000, lo scorso anno nella magica stagione dello Spezia arrivato alle soglie della Serie A aveva fatto registrare uno score di livello con 7 goal e 9 assist. Quest’anno ha risentito della crisi degli aquilotti. Si tratta del fratello di Francesco Pio, centravanti dell’Inter e della Nazionale, e di Sebastiano, fantasista del Cagliari e alla Sampdoria nella stagione di Pirlo.