Sampdoria, tabù trasferta da sfatare. Gregucci: “Speriamo di essere più pericolosi già contro il Padova”

20 ottobre 2024. Non una data a caso, ma quella dell’ultima vittoria in trasferta della Sampdoria. L’allenatore era Sottil e l’avversario il Cesena, battuto 5-3. Sì, ci sarebbe anche il ritorno dei playout a Salerno, ma non valendo come una gara da regular season non rientrerebbe nel seguente caso: i tre punti fuori casa che mancano da 425 giorni. E quest’anno sono solo due i punti conquistati lontano dal “Ferraris”, contro Bari e Empoli. La scorsa partita a Palermo una prestazione migliore del solito, ma nuovamente un K.O.

Domani a Padova i blucerchiati dovranno quindi provare sfatare un lunghissimo tabù nonostante un avversario in forma: lo richiede una classifica che ad oggi dice Serie C. “Siamo sempre in una situazione di lotta e, quando sei lì sotto, è naturale pensare che ogni partita sia fondamentale – ha dichiarato Gregucci in conferenza stampa -. Nel calcio c’è sempre evoluzione: abbiamo provato a proporre alcune soluzioni per essere più pericolosi e speriamo che questo si veda in partita, contro avversari che hanno una buona classifica e che sono molto coriacei, capaci di difendere bene”.

Un lavoro principalmente sulla fase offensiva: “Per fare gol bisogna attaccare l’area con veemenza e con più uomini possibile: su questo abbiamo insistito molto. Se vogliamo migliorare la nostra classifica dobbiamo aumentare la qualità negli ultimi metri e finalizzare di più. Se faremo questo passo in avanti avremo più possibilità di vincere le partite”.

Sui singoli: “Cuni è disponibile, ha recuperato da un infortunio grave che lo ha tenuto fuori a lungo, e valuteremo se impiegarlo. Può darci una mano su un aspetto che dobbiamo migliorare. Anche Pedrola è in crescita, ha già recuperato e ha dato buone risposte. Barak ha lavorato bene ed è a disposizione: è evidente che sta crescendo dal punto di vista fisico e, avendo qualità tecniche, deve dare un contributo alla squadra. Cherubini si è allenato bene ed è disponibile“. Poi un concetto diventato ormai un mantra per il tecnico laziale: “In Serie B spesso la differenza la fanno i cambi: con cinque sostituzioni puoi modificare metà dei giocatori di movimento, quindi le valutazioni saranno importanti”. Insieme all’importanza dei calci piazzati: “In Serie B molte gare si risolvono così: è un aspetto fondamentale del calcio moderno e dovremo cercare di sfruttarlo meglio anche noi”.

Sul Padova: “Una squadra solida, con atteggiamenti corretti, che ha costruito la propria classifica attraverso coralità e impegno. Merita il massimo rispetto e dovremo fare anche noi una partita importante, soprattutto dal punto di vista della solidità. Sarà una gara di duelli e di fisicità“.