Sampdoria, Gregucci: “Complimenti ai ragazzi, hanno tirato fuori più del cuore”

Genova. “Prima di tutto devo fare i complimenti ai ragazzi, fra mille difficoltà hanno tirato fuori più del cuore ed è un aspetto importante per chi vuole lottare, faccio i complimenti a loro per lo spirito di abnegazione e sacrificio mostrato. Non era facile portare a casa questa partita, per tutto. Bravi ragazzi, archiviamo con la soddisfazione del risultato e con lo spirito che mettono e in mezzo a grandissime difficoltà”.

Sono le parole di Gregucci in sala stampa dopo la vittoria per 3-2 della Sampdoria contro la Carrarese.

È arrivato anche l’agognato primo gol su palla inattiva: “Quando uno sta là dentro il dio del calcio ogni tanto ti premia, dovremo cercare di lavorare meglio, se possibile, perché sono una risorsa”.

Si tratta anche della prima volta in cui la Samp in questa stagione ha saputo reagire sino in fondo andando a ribaltare la partita, una risposta importante: “Lo dovevamo alla nostra gente, ci ha sostenuto. La partita dopo il primo gol sembrava una montagna molto ripida, ma tutti hanno giocato con spirito di sacrificio, abbiamo cambiato tanti giocatori per crampi. Spero, ma sono convinto anche, che la condizione atletica migliorerà”.

Gli intoppi sul recupero di giocatori complicano ancora le cose: “Pensavo anche che Abildgaard poteva essere disponibile, invece no in rifinitura aveva ancora dolore. Non ci sono altre vie d’uscita, dobbiamo darci una mano perché nell’inferno ci siamo ancora dentro, l’ho vissuto anche in altri spezzoni della mia esistenza. Non dimentico niente, ma nella difficoltà che c’è ho fatto i complimenti ai giocatori ed esorto anche la gente a dare una mano. Siamo ancora col mare in tempesta, dovremo affrontare le gare e se remiamo tutti insieme la barca va”.

Oggi i blucerchiati hanno fatto anche vedere più tiri in porta del solito, un ulteriore miglioramento.

Pur essendo una vittoria di gruppo c’è da dire che Coda è in un momento molto positivo: “Lui deve dare qualcosa nel senso della leadership, lui può rifinire in maniera pericolosa. Sta battendo il record di minutaggio alla sua età, in questo momento necessitiamo quell’apporto e il ragazzo dall’alto della sua saggezza, ed è quello che noi gli abbiamo chiesto, lo fa. Spero continui ancora già venerdì sera. Siamo sempre corti davanti. Massimo lo fa bene e al di là della carta d’identità dà l’esempio in questo tipo di partite importanti”.

La Sampdoria è viva, anche se Gregucci ammette che ci sono tante difficoltà da risolvere in questo momento.

Una giocata di qualità di Barak su Depaoli ha determinato la partita e Gregucci ritiene che il calcio della Sampdoria possa diventare ancora migliore, nonostante la squadra sia ancora sott’acqua. “Servono quei tipi di comportamenti, le partite si spaccano nella ripresa e la qualità fa differenza. Lo abbiamo annusato”.

L’unico neo sono i tanti cartellini gialli: “C’era un po’ di concitazione, facevo fatica a gestire anche la panchina. Tocca fare i complimenti ad Ariaudo, se no sarebbe stato un macello. Noi abbiamo preso ammonizioni sul gol perché i calciatori sono entrati in campo. Dobbiamo essere un po’ più lucidi, ma il risultato ormai ci invade”.