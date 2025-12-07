Genova. Sampdoria – Carrarese 2-2 (2′ Abiuso – 18′ Coda – 26′ Abiuso – 36′ Henderson – 82′ Coda R)

82′ Sul dischetto Coda non sbaglia! Palla a destra, Bleva a sinistra. Sampdoria in vantaggio

81′ Calcio di rigore per la Sampdoria: Depaoli, ben servito da un filtrante di Barak, finisce a terra atterrato da Schiavi

78′ Occasione Sampdoria: gran sponda di Coda per Barak che prende la mira col sinistro e prova il rasoterra sul secondo palo: Bleve si allunga e devia

74′ La Carrarese si fa vedere per la prima volta sul serio dalle parti di Ghidotti in questa ripresa: cross dal fondo di Schiavi che viene respinto da Ghidotti

74′ Cambio nella Sampdoria, qualche problema per Henderson, dentro Ricci

68′ Cambio nella Carrarese: fuori Abiuso, dentro l’ex Torregrossa

65′ Nella Carrarese fuori Hasa per Bozhanaj

65′ Striscione di solidarietà dei tifosi della Carrarese per gli operai dell’ex Ilva

64′ Altro cambio nella Sampdoria: fuori Pafundi per Barak, applausi per il giovane talento che si è dato molto da fare

62′ Di nuovo Sampdoria che spinge e ha spazi per provare, stavolta il tentativo è di Coda col destro verso l’incrocio: pallone troppo alto

61′ Ancora Pafundi ci prova dalla distanza col sinistro, tiro centrale che Bleve blocca a terra

58′ Doppio cambio nella Sampdoria: fuori Cherubini per Benedetti e Venuti per Riccio

55′ Ora la Sampdoria spinge e guadagna un corner, con la difesa della carrarese che non va troppo per il sottile a spazzare via dal centro dell’area. Sulla battuta di Pafundi è Cicconi a colpire di testa e a liberare

47′ Occasione Sampdoria! Tre tentativi di tiro respinti dalla difesa della Carrarese: uno di Pafundi e ben due di Ioannou, l’ultimo deviato in corner. La battuta successiva sul primo palo non sortisce occasioni da rete per la Sampdoria

46′ Si riparte con un cambio nella Sampdoria: fuori Ferrari per Hadzikadunic. Palla alla Carrarese e Sampdoria che ora attacca verso la Nord. Subito una palla rubata da Coda e passaggio in mezzo all’area intercettato dalla difesa toscana

Sampdoria – Carrarese, il primo tempo

Primo tempo tra Sampdoria e Carrarese sul punteggio di 2-2. Alla doccia fredda iniziale di Abiuso, al secondo minuto, ha risposto Coda di testa al 18‘, ma è stato ancora il numero 9 della Carrarese a portare in vantaggio i suoi al 26′. Ci ha pensato Henderson con una sassata sotto l’incrocio a pareggiare i conti al 36′.

Pre-partita con contestazione da parte dei tifosi ai giocatori blucerchiati durante il riscaldamento.

Sampdoria che schiera Ferrari titolare, con Hadzikadunic che torna in panchina. Anche Conti e Ioannou preferiti dal primo minuto. Ferri, inizialmente distinta, non sarà della partita. Rientra anche Depaoli dopo la squalifica.

Non c’è tempo neanche di sistemarsi che la squadra di Calabro passa in vantaggio al 2′ sfruttando le maglie larghe della difesa della Samp: lancio dalla fascia sinistra della Carrarese di Schiavi, Finotto vede il movimento di Abiuso verso il centro e lo serve: botta di sinistro imparabile per Ghidotti.

I tifosi non ci stanno e lanciano qualche fumogeno e oggetto in campo. Partita sospesa per qualche minuto. Sampdoria che accusa un po’ il colpo ed Henderson è costretto a spendersi il giallo per evitare una ripartenza su corner a favore.

È Pafundi in questa fase a provarci con almeno due azioni personali. I blucerchiati guadagnano un paio di corner e da uno di questi scaturisce il momentaneo 1-1: angolo battuto da Pafundi, Coda di testa stacca bene su Zanon e infila nell’angolino basso alla destra di Bleve.

Non c’è pace però: la Sampdoria si fa infilare di nuovo da Abiuso, stavolta di testa, al 26′ anticipa Vulikic sul cross di Zanon spedendo il pallone sotto la traversa.

La squadra di Gregucci però stavolta non sembra sciogliersi e, pur con qualche difficoltà, a provarci e il pareggio arriva con un gran gol al 36′: sassata di Henderson dalla distanza che si infila sotto l’incrocio.

Ancora Pafundi sfiora la terza rete al 40′ da posizione centrale al limite, ma Bleve è bravo a respingere. Arriva Cherubini, ma conclude un po’ debole e il portiere dei toscani blocca. Carrarini ancora al tiro al 42′ con Hasa che prova a piazzare un rasoterra dal centro dell’area. Destro che Ghidotti para in due tempi. Nel computo dei cartellini entra anche Ferrari, intervento da dietro su Abiuso.

Primo tempo sicuramente divertente per chi non è direttamente coinvolto, Sampdoria che soffre troppo quando la Carrarese attacca.

45′ Cinque minuti di recupero

43′ Ammonito Ferrari, entrato duro alle spalle su Abiuso, Carrarese che comunque guadagna un corner

42′ Ci prova Hasa, che aveva seguito l’azione portandosi verso il centro dell’area, destro rasoterra che Ghidotti para in due tempi

40′ Ora la Sampdoria ci crede e prima con Pafundi (tiro respinto) e subito dopo Cherubini (tiro bloccato da Bleve) infiamma il Ferraris

39′ Ci prova Conti di testa sul calcio piazzato, palla fuori

38′ Ioannou si invola sulla sinistra e viene atterrato malamente: cartellino giallo per Illanes

36′ Pareggio della Sampdoria! Coda aggancia e porta palla, attende l’arrivo dei compagni e serve Henderson che si sistema il pallone e scaglia una sassata dalla distanza che si infila sotto l’incrocio. Grandissimo gol del numero 16

26′ Abiuso porta di nuovo in vantaggio la Carrarese, colpo di testa su cross di Zanon ad anticipare Vulikic che si infila sotto la traversa

18′ Pareggio della Sampdoria! Coda di testa sfrutta il calcio d’angolo stavolta ben battuto da Pafundi

17′ Ancora un angolo per la Sampdoria, stavolta guadagnato da Ioannou

15′ Ancora Pafundi avanza palla al piede, palla verso Cherubini un po’ lunga, il numero 10 riesce a guardagnare un corner di furbizia quando ormai la sfera e ra quasi fuori. Sulla battuta Samp che resta ancora in possesso

12′ Pafundi tenta l’azione personale, avanza palla al piede e prova il sinistro a giro dal limite: conclusione che termina fuori sul secondo palo

10′ Sampdoria che guadagna ancora un corner, lancio verso l’area di rigore e Cicconi di testa mette in corner. Angolo non sfruttato a dovere, anzi Henderson si spende un cartellino giallo per evitare una ripartenza di Finotto

6′ Gioco fermo per lancio di fumogeni e oggetti in campo. Si riprende dopo qualche minuto

2′ Gol della Carrarese, Abiuso fa secco Ghidotti col sinistro su assist di Finotto dal limite, innescato da un lancio dalla sinistra di Schiavi. Gran botta del numero 9 su cui il portiere non può nulla

2′ Primo corner per la Sampdoria: cross di Depaoli deviato da Cicconi

1′ Partiti con palla alla Sampdoria, che attacca verso la Sud in questo primo tempo

Contestazione prima dell’inizio di Sampdoria – Carrarese, come annunciato sui social, da parte dei tifosi in Gradinata Sud e di qualche gruppo della Nord. Anche alla lettura delle formazioni nessun incitamento.

Fischi e inviti a tirare fuori gli attributi da parte dei sostenitori della Samp, radunati nel parterre.

Sampdoria che schiera Ferrari titolare, con Hadzikadunic che torna in panchina. Anche Conti e Ioannou schierati dal primo minuto. Ferri, inizialmente distinta, non sarà della partita.

Ecco le formazioni in campo:

Sampdoria: Ghidotti, Venuti (58′ Riccio), Ferrari (46′ Hadzikadunic), Vulikic, Depaoli, Conti, Henderson, Ioannou, Pafundi (64′ Barak), Cherubini (58′ Benedetti), Coda.

Allenatore: Gregucci

A disposizione: Krastev, Ravaglia, Coucke, Ricci, Pedrola, Giordano, Narro.

Carrarese: Bleve, Oliana, Illanes, Imperiale, Zanon, Schiavi, Zuelli, Hasa (65′ Bozhanaj), Cicconi, Finotto, Abiuso (68′ Torregrossa).

Allenatore: Calabro.

A disposizione: Fiorillo, Melegoni, Bouah, Rubino, Ruggeri, Distefano, Calabrese, Sekulov, Parlanti, Accornero.

Arbitro: Sozza di Seregno; assistenti: Berti di Prato e Galimberti di Seregno; quarto ufficiale: Allegretto di Molfetta; Var Fourneau di Roma 1; Avar: Marinelli di Tivoli.

Ammoniti: Henderson, Ferrari (S)

Spettatori: abbonati 20.392 rateo 194.745,61; paganti biglietti 2.405 incasso 40.429