Sampdoria – Carrarese, la Sud “chiama” i tifosi: contestare durante il riscaldamento

Genova. Un messaggio duro e realista, con un appello alla contestazione ai giocatori durante il riscaldamento per poi invece tornare al solito incitamento durante i 90 minuti di partita, quello della Sud in vista di Sampdoria – Carrarese, in programma questa sera, 7 dicembre, alle 19:30.

Questo il messaggio diffuso via social: ‘Non serve chissà quale abilità per interpretare lo stato d’animo di tanti sampdoriani. Dopo l’indecorosa prestazione di Spezia, perfetta rappresentazione di una squadra senza cuore, palle e carattere, al netto dei famosi limiti strutturali, risultiamo non tanto delusi, quanto incazzati. La strada è quella che porta nuovamente alla serie C. Di questo noi ne siamo consapevoli. Alla fine di ogni partita vorremmo vedere giocatori stremati dallo sforzo, provati da 90 minuti più recupero fatti di battaglie su ogni palla, in ogni angolo del campo, che sia in attacco o in difesa. E invece? Tante chiacchiere e solo mezzi uomini che vagano per un campo di calcio. Allora vi invitiamo ad entrare allo stadio per tempo, e vomitare addosso a queste figurine tutto il vostro sdegno, il vostro disgusto, la vostra rabbia verso di loro. Lo faremo durante il riscaldamento. I fischi, le urla, gli insulti, gli devono arrivare fin dentro la scatola cranica’.

I gruppi organizzati però aggiungono: ‘Tutto ciò avrà fine una volta che saranno rientrati negli spogliatoi. Al rientro in campo, per il fischio d’inizio della partita, la Sud e tutti i sampdoriani dovranno dare battaglia per far sì che la nostra voce sia per l’ennesima volta quell’uomo in più in campo. Lotteremo con il cuore come si addice a chi ama questa maglia, per chi vuole strappare punti ad ogni maledetto costo, perché non arriverà mai il momento di sciogliere i ranghi. Per l’ennesima volta saremo esempio in prima linea per lei. Noi, Gruppi della Sud, in primis, voce mani e anima. Ci auguriamo che il messaggio sia chiaro a tutti, nessuno escluso. Ci vediamo sui gradoni, già al riscaldamento.